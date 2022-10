Zebra lance un DL-OCR et se taille progressivement une part sur le marché des systèmes de vision industriels en capitalisant sur les rachats de société effectués au cours de ces trois dernières années.

Spécialiste de la capture de données et de l’identification, Zebra Technologies vient d’annoncer DL-OCR, autrement dit une solution de reconnaissance optique de caractères boostée au Deep Learning. Complément de sa plateforme Aurora (contrôle des solutions d’automatisation utilisées notamment par le secteur de l’industrie et de la logistique), DL-OCR est livré avec un réseau neuronal prêt à l’emploi et pré-formé grâce à l’utilisation de milliers d’échantillons d’images différentes.

Cette annonce intervient après l’acquisition de Cortexica Vision Systems (2019), d’Adaptive Vision (2021) et de Matrox Imaging (avril 2002), trois rachats qui ont permis à Zebra de renforcer sa présence dans les systèmes de vision. En 2021, Zebra lançait ainsi sa nouvelle gamme de caméras de vision industrielle (MV) et de scanners industriels fixes (FIS). Grâce à l’expertise en Machine Learning et Deep Learning de Matrox, l’éditeur fait un nouveau bond en avant pour s’imposer sur un marché promis à une belle croissance, mais sur lequel il joue encore un rôle d’outsider.

Selon le cabinet d’études Research and Markets, le marché mondial de la vision industrielle, devrait en effet passer de 10,59 milliards de dollars en 2021 à 17,72 milliards de dollars à l’horizon 2028, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. Parmi les moteurs qui dynamisent le marché, le rapport cite notamment le besoin croissant d’usines « intelligentes », autrement dit l’essor de l’industrie 4.0. Actuellement, le marché est dominé par des acteurs tels que Omron, Cognex ou encore Baumer, Sony, etc.

Grâce à son réseau neuronal pré-entrainé, DL-OCR peut non seulement fournir une très grande précision dès sa mise en service et donc traiter des cas difficiles, mais également être configuré facilement, sans qu’aucune expertise en vision industrielle soit nécessaire, grâce à l’interface intuitive d’Aurora. Autrement dit, cette nouvelle brique pourrait permettre à Zebra de rejoindre les grands acteurs du marché des systèmes de vision industriels.