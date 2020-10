Boomi et Snwoflake viennent de conclure un partenariat stratégique pour fournir une solution de gestion des données d’entreprise s’appliquant à l’ensemble du cycle de vie des données.

Grace à la nouvelle plateforme d’intégration sous forme de service (Integration Platform as a Service) les entreprises clientes pourront obtenir facilement et en temps réel les données dont elles ont besoin. Depuis la phase de découverte, de préparation et d’intégration, en passant par la migration, la transformation, le stockage et la visualisation, tout est pris en charge par la plateforme.

En quelques minutes et en mode low-code, les utilisateurs peuvent, sans écrire de programme, déplacer et transformer des données sur la plateforme Snowflake, intégrer rapidement les informations relatives aux applications existantes, créer des applications personnalisées basées sur les données de Snowflake et transmettre des informations en temps réel aux collaborateurs métiers qui en ont besoin. Cette méthode permet également de déplacer le traitement des charges de travail là où cela s’avère le plus optimal.

Boomi annonce également avoir obtenu la certification « Snowflake Ready Technology » pour son module « Data Catalog and Preparation Service ».

Ed Macosky, VP Produit, précise que « Boomi aide les clients à identifier, comprendre et migrer rapidement et de manière fiable ces données vers Snowflake afin qu’elles puissent être utilisées pour accompagner la prise de décisions et les processus commerciaux, sans toucher au code ».