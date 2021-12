Boomi, éditeur d’une plateforme cloud unifiée de connexion des données, a profité de son évènement annuel Out of This World pour préciser sa vision de l’hyper automatisation des entreprises.

Né dans les années 2000, acquis par Dell en 2010, et redevenu un acteur indépendant depuis son rachat en mai 2021 par des fonds d’investissement, Boomi est un des pionniers de l’IPaaS (Integration Platform as a Service). Au fil de temps, la plateforme s’est enrichie de fonctionnalités dépassant le cadre de l’intégration en incorporant notamment de l’API Mangemement, de la préparation de données et même de Master Data Management. L’éditeur compte plus de 18 000 clients qui traitent plus de 4,8 milliards d’intégrations chaque mois sur sa plateforme Boomi AtomSphere.

Pour Boomi, l’IPaaS est le complément indispensable de la RPA et l’une des briques clés de l’hyper-automatisation prônée par Gartner.

Pour satisfaire aux nouveaux besoins de cette hyper-automatisation, Boomi annonce deux nouveautés importantes :

– Pour permettre aux entreprises de réaliser des intégrations plus rapides et plus faciles, Boomi lance Boomi Event Streams, un nouveau service d’architecture événementielle (EDA) intégré. Ce service est spécialement pensé et conçu pour simplifier et accélérer l’intégration des données basées sur les événements. Il veut apporter vitesse, flexibilité et évolutivité à tout environnement informatique hybride, quelle que soit sa complexité en permettant aux clients de construire et d’évoluer en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours

– Pour faciliter le démarrage et les premiers pas de ses clients sur sa plateforme Boomi AtomSphere, l’éditeur annonce un nouveau catalogue Boomi Discover proposant des outils rapides et faciles permettant de prendre un bon départ.

Pour le PDG de l’entreprise Chris McNabb, faisant écho au Gartner, les entreprises doivent faire preuve d’agilité, de souplesse et de réactivité pour évoluer et s’adapter à un environnement économique, social, commercial, réglementaire et technologique en pleine mutation. Pour cela, elles doivent automatiser autant de processus que possible… ce qui contribue à l’augmentation des initiatives d’hyper automatisation au sein des entreprises. « L’intégration des données a le vent en poupe. Les entreprises l’utilisent comme la solution clé pour débloquer et accélérer la croissance » explique-t’il. Dans la course à la modernisation et la production d’expériences intégrées et transparentes, « le besoin de connecter de vastes quantités de données, d’applications, de personnes et d’objets n’a jamais été aussi prégnant. Boomi révolutionne la façon dont les entreprises accélèrent les intégrations, éliminent les silos de données, automatisent les flux de travail et connectent tout le monde à tout, depuis n’importe où. L’hyper automatisation est la prochaine étape de cette évolution, et nous innovons aujourd’hui pour que les organisations puissent innover pour demain. »