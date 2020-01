Profitant d’un regain de vitalité du marché PC et du renouvellement des parcs d’entreprise après la fin de vie de Windows 7, les mini PC – des machines de bureau ultra-compactes – reviennent en force, comme en témoigne le CES.

La vague mini PC est née avec l’introduction du format NUC (Next Unit of Computing) par Intel en 2013. Depuis le concept a connu des hauts et des bas mais a trouvé ses usages notamment dans l’univers industriel et dans l’univers des entreprises.

Lors du dernier CES, qui s’est tenu la semaine dernière à Las Vegas, les mini PC ont connu un regain d’intérêt très net de la part des constructeurs. Et ces machines peuvent désormais se révéler très puissantes au point de servir de véritables machines de gamers ou de stations de travail à l’encombrement super réduit.

Des NUC bodybuildés chez Intel

Le format NUC (10 x 10 cm) séduit les entreprises par son silence de fonctionnement, sa grande compacité qui libère de l’espace sur et sous le bureau (on peut même l’attacher derrière l’écran) et l’accessibilité à ses composants internes clés (stockage, mémoire…) pour la maintenance.

Sur le CES, Intel démontrait désormais la grande richesse de sa gamme NUC. Si la gamme ne comportait qu’un seul modèle en 2013, elle en comporte plus d’une dizaine et s’étend désormais du grand public aux usages professionnels. Elle est remise au goût du jour avec le support des Intel Core i de 10e génération « Comet Lake-U », le support de la mémoire Optane, du Wi-Fi 6, de ports USB 3.1 gen 2. Cette nouvelle gamme répond à la dénomination « NUC 10 ».

Mais Intel a surtout créé la surprise en présentant ses nouveaux NUC 9 Extreme, nom de code « Ghost Canyon », au tempérament clairement orienté Gamers mais qui pourrait fort bien intéresser tous les professionnels en recherche d’une station d’infographie compacte et performante. Sa conception est totalement différente des autres NUC. Elle s’appuie sur un fond de panier qui permet d’accueillir trois cartes : la première est essentiellement une carte mère Intel (au format Compute Element) avec 2 slots SSD M2 et deux slots SO-DIMM ainsi que le CPU Intel (Core i5-9300H, Core i7-9750H, ou Core i9-9980HK), la seconde est une carte graphique PCIe x16 de votre choix (au format 8’’ simple ou double largeur), et la troisième une carte PCIe x4 classique pour le réseau ou les communications.

Le NUC 9 connaît aussi une déclinaison « NUC 9 Pro » très similaire à la version « Extreme » et qui ne diffère vraiment que par les processeurs proposés : un Intel Xeon E-2286M ou un Intel Core i7-9850H. Le fond de panier est identique et propose donc, outre le slot accueillant la carte mère Intel, un slot PCI x16 pour la carte graphique et un slot PCIe x4. La version « Pro » se démarque également de la version « Extreme » par le support en standard des technologies d’entreprises vPro et Intel Active Management Technology (AMT).

Les professionnels et les DSI ne pourront rester insensibles à la conception très modulaire et donc plus « écolo » compatible de ces nouveaux NUC 9 dont on peut aisément faire évoluer non seulement la carte graphique mais également la carte « Compute Element » en fonction des évolutions technologiques et de l’évolution des besoins.

Zotax étend ses gammes

Zotac est l’un des pionniers de l’univers des mini PC. Le fabricant de Hong Kong a annoncé de nouveaux modèles durant le CES.

Le « Inpire Studio » s’adresse au créatif avec son processeur Intel Core i7 à 8 cœurs et son GPU NVidia GeForce RTX Super de dernière génération. La machine propose aussi 32 Go de RAM, 512 GO de SSD NVMe (format M2), 2 To de HDD, le Wi-Fi 6 et une double connexion Ethernet.

Le ZBox M « Edge line » s’appuie sur un format beaucoup plus fin que toutes les autres alternatives avec ses 28,5 mm d’épaisseur. Ils sont conçus pour venir aisément se fixer à l’arrière des moniteurs ou des téléviseurs avec leur système de montage compatible VESA. Animée par Intel Core i, la gamme ZBox M de Zotac offre du Wi-Fi AC, du Bluetooth 5 et deux ports Ethernet.

Les ZBox Magnus E series sont des machines pensées pour la performance graphique avec leurs cartes graphiques NVidia GeForce RTX Super.

Enfin les nouveaux ZBox Nano démontrent que le format Mini convient aussi aux processeurs AMD. Le Nano CA621 embarque ainsi le très universel AMD Ryzen 3 3200U.

Toutefois Zotac a annoncé que sa gamme « nano » serait aussi déclinée sous Intel Core de 10e génération dans les prochains mois.

Razer s’y met aussi

Le « Ghost Canyon » d’Intel a inspiré d’autres constructeurs. Razer en reprend les idées et les technologies dans un châssis maison. Le Tomahawk s’appuie en effet sur une carte « Compute Element » d’Intel, celle à base de Core i9 accueillant jusqu’à 64 Go de RAM et propose d’accueillir la carte graphique de votre choix. Le châssis plus long du Tomahawk permet d’y insérer à peu près n’importe quelle carte du marché y compris celles à base de NVidia GeForce RTX 2080. Même si la machine vise en priorité le marché des Gamers, elle pourrait aussi séduire les professionnels de l’infographie 3D par sa compacité et ses performances. Le châssis offre 6 ports USB 3, 2 ports Thunderbolt 2 et un port HDMI (pour la sortie graphique du GPU Intel embarqué dans le CPU).

Le Nox de CyberPower

La technologie du « NUC 9 Extreme » est aussi au cœur du NOX de CyberPower qui ressemble pas mal au Tomahawk de Razer avec un design inspiré de certains Mac Pro avec ses deux poignées pour le déplacer aisément. Outre la Compute Card Intel à base de Core i9, la machine embarque une carte GeForce RTX 2080 Super, 1 To de SSD, 16 Go de RAM et une alimentation 850 W pour un prix qui flirte avec les 2500 euros.

D’autres mini PC à suivre de près

XPG est la filiale « computing » du spécialiste du stockage ADATA. Là encore, XPG est allé piocher les technologies de son GAIA chez le NUC 9 Extreme d’Intel mais son format est bien plus compact et proche de celui d’Intel que ne le sont les Nox et Tomahawk.

Autre constructeur méconnu, le fabricant de cartes mères ECS se lance également dans les mini-PC avec des machines qui s’affichent sur le même créneau que les NUC 10.

L’ECS Liva Z3E Plus est ainsi un clone des NUC animé par les nouveaux Intel Core de 10e génération (Comet Lake). Le boîtier accueille 32 Go de RAM, un SSD au format M2 et un SSD au format 2,5 pouces. Mais sa principale originalité réside dans son micro intégré et le support natif d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

ECS a également d’autres mini PC à prix très accessibles car animés par des processeurs Intel Pentium et Celeron bien plus poussifs qui peuvent servir de machines de base à du VDI ou de machines embarquées pour des usages marketing ou industriels bien précis.

Bref, les mini-PC ont été parmi les principales stars du dernier CES avec une grande variété de modèles pour couvrir tous les besoins de la simple animation d’écrans publicitaires à ceux d’infographistes 3D et autres architectes en passant par les développeurs, les applications bureautiques, etc. Avec des performances monstres, le support de processeurs comme les Intel Core i9 ou Xeon et celui de GPU comme les RTX 2080 on voit mal ce qui peut aujourd’hui freiner le succès croissant de ces formats compacts.