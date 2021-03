On le sait l’intelligence artificielle est capable de créer des faux. Les technologies « Deep Fakes » peuvent aussi être utilisées à bon escient pour redonner vie à des photos anciennes et des visages disparus…

Les technologies de l’intelligence artificielle appliquée aux images permettent désormais d’agrandir des photos sans pixéliser, de plaquer son visage sur des scènes classiques du cinéma, de rajeunir ou vieillir des visages, etc.

De nouvelles prouesses dans le domaine permettent aujourd’hui de redonner vie à des photos en éliminant leurs défauts liés à l’usure du temps voire même en animant les visages de ces photos !

L’une des IA les plus spectaculaires en la matière vient de Microsoft Research. Les codes sources écrits en Python et disponibles en open source sur GitHub permettent de restaurer automatiquement d’anciennes photographies souffrant de graves dégradations. L’IA corrige les rayures, les tâches, les altérations, les bruits et flous liés au manque de sensibilité des supports de l’époque. Les résultats sont parfois spectaculaires parfois plus imprécis mais laissent entrevoir le potentiel d’une technologie qui ne demande qu’à être peaufinée.

Si le projet de Microsoft reste très expérimental et donc un rien complexe à utiliser et mettre en œuvre, certains ont déjà mis en pratique des principes IA similaires dans des solutions commerciales aisément utilisables par tous.

C’est le cas de SoftOrbits et de son Photo Retoucher qui permet de retirer aisément les rayures des vieilles photos en noir et blanc mais également de les coloriser. Le logiciel est relativement simple d’emploi avec une version d’évaluation gratuite mais limitée.

Plus cher et un peu moins accessible, Arkvis Retoucher n’en demeure pas moins assez puissant et similaire dans son efficacité à ce que Microsoft Research obtient avec ses algorithmes. Le logiciel supprime les ratures, les plis, les rayures, les tâches et peut même recréer de la matière pour reconstruire des éléments très abimés tout en renforçant le piqué et le contraste.

Autre acteur du marché, MyHeritage offrait jusqu’ici deux outils en ligne, un pour restaurer de vieux clichés et un pour recoloriser vos photos en noir et blanc ou vos photos couleurs délavées.

Mais les experts IA de D-ID (partenaire technique de MyHeritage) sont allés beaucoup plus ces derniers jours. Avec Deep Nostalgia, ils proposent ni plus ni moins d’animer les vieilles photos noir et blanc pour redonner vie aux visages de personnes souvent disparues. L’effet obtenus rappelle les fameuses photos animées des journaux et affiches dans les films Harry Potter. On soumet une photo noir et blanc, qui est d’abord restaurée par la fonction Sublimateur de MyHeritage avant d’être animée par l’IA Deep Nostalgia. Le résultat est aussi époustouflant que flippant !

Et ce n’est qu’un début…