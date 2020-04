Effet de bord de la pandémie actuelle, les cybercriminels redoublent d’effort pour tenter de « profiter » des faiblesses de sécurité induites par le développement du télétravail. Les nouveaux équipements de sécurité de Check Point « Quantum Security Gateways » sont particulièrement adaptées à ces nouvelles menaces.

Avec des performances 2 fois plus élevés et une consommation électrique réduite de moitié par rapport aux offres haut de gamme de la concurrence, la nouvelle gamme d’appliances de sécurité est dimensionnée pour stopper les cyber-attaques, même avancées, sécuriser tous les types d’expansion ou de modifications du réseau, et intégrer des solutions de sécurité unifiées, afin d’accélérer les opérations et automatiser la défense du système d’information réparti.

Les performances hyperscales de prévention des menaces vont jusqu’à 1,5 Tbps, grâce à l’emploi des derniers modèles de processeurs. Les nombreux slots disponibles favorisent la modularité et la personnalisation des passerelles, proposées avec des disques durs SSD, des alimentations électriques redondantes et des fonctionnalités d’administration à distance.

La gamme s’étend des modèles Quantum 3600 et 3800 destinées aux succursales jusqu’aux modèles Quantum 26000 et 28000 destinés aux data centers. La disponibilité est immédiate.

Pour obtenir les spécifications des produits et en savoir plus sur les fonctionnalités : https://www.checkpoint.com/products/next-generation-firewall/

Découvrez toute la gamme en vidéo et en 3 minutes :