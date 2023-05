Dernier pilier encore solidement debout de la vague Hadoop, Cloudera est l’un des grands acteurs des nouvelles plateformes de données Cloud et de la gouvernance des données. Sa VP France, Sophie Papillon, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Rendu très populaire par la vague Big Data et Hadoop, enrichi par l’absorption de Hortonworks en 2018, Cloudera a dû se réinventer pour le Cloud et affronter les concurrences des data cloud d’AWS, Azure, Google mais aussi Snowflake et consorts. Misant sur sa stratégie de diversification et d’innovation, Cloudera a fait évoluer ses offres pour couvrir l’ensemble du cycle de vie de la donnée et donner aux IT et aux métiers la visibilité nécessaire pour sécuriser et gouverner les données.

Pour évoquer les transformations incessantes de l’univers de la Data, les forces de Cloudera et les challenges d’un univers très concurrentiel, Guy Hervier a invité Sophie Papillon, Regional VP France de Cloudera sur son plateau de l’invité de la semaine.

Avec elle, il évoque les défis de l’IA, les nouvelles tendances Cloud hybride, l’impact des règles de conformité et des velléités de souveraineté européenne, les nouveautés de la plateforme CDP One, l’avenir de Hadoop et la fidélité de certains clients, les besoins de Data Science des entreprises…



À lire également :