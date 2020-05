Avec l’édition de mai 2020 de Windows 10, attendue dans les prochains jours, Microsoft met fin à la disponibilité d’une édition « 32-bit » de son système grand public. Une tendance déjà adoptée par Apple et prochainement par Google.

Théoriquement bloqués à un espace d’adressage mémoire de 4 Go, les processeurs 32 bits ont vu leur arrêt de mort prononcé dès 2004 avec l’introduction par AMD des premiers processeurs 64 bits compatibles avec l’architecture Intel x86. À l’époque AMD avait pris de vitesse Intel et obligé ce dernier à finalement s’aligner sur les orientations choisies par son concurrent pour créer sa propre ligne de processeurs aujourd’hui désignés sous le nom de x86-64 ou x64.

Intel avait introduit en 2001 ses premiers processeurs « 64-bit » sous l’appellation Itanium utilisant un jeu d’instruction EPIC incompatible avec sa génération x86.

Aujourd’hui, chez IBM (depuis les Power3 en 1998), chez ARM (depuis ARMv8 en 2012), comme chez Intel et AMD, tous les processeurs sont désormais en « 64-bit » et capables d’adresser des Exaoctets de mémoire vive.

La fin du 32-bit chez Apple et Google

Apple a officiellement abandonné le support du « 32-bit » et des applications « 32-bit » sur macOS avec la sortie de macOS Catalina en octobre 2019, mais Apple ne produisait déjà plus de versions « 32-bit » de son système depuis la sortie de Mountain Lion (OSX 10.8) en 2012. Parallèlement Apple a imposé le support du « 64-bit » sur les apps iOS dès 2015. Depuis la sortie d’iOS 10.3.2 en 2017, Apple ne produit plus que des versions « 64-bit » de son système.

Sur Android, Google a officiellement commencé à supporter le « 64-bit » avec la sortie d’Android 5 Lollipop. Le support du « 64-bit » par les Apps a été imposé par Google au 1er août 2019 pour préparer la fin officielle du support des apps « 32-bit » au 1er août 2021.

Microsoft débranche l’édition « 32-bit » de Windows

Si Microsoft a également cessé de produire une édition 32-bit de Windows Server dès la version « 2008R2 » sortie en juillet 2009, l’éditeur n’a jamais cessé de proposer son Windows pour PC en version 32-bit. Pourtant, le 64-bit fût supporté dès 2005 et l’arrivée de Windows XP « x64 Edition ».

Mais ce support va s’achever en ce mois de mai 2020. En effet, la prochaine édition de Windows 10, la version « 2004 », attendue dans les prochains jours, ne sera livrée qu’en version 64 bits aux OEM.

À priori, depuis la fin de la génération « netbooks » et d’une manière générale depuis la disponibilité de Windows 10, très rares sont les constructeurs à avoir proposé des machines équipées de l’édition 32 bits de Windows. À notre connaissance, seules quelques tablettes limitées à 2 Go de RAM et quelques PC chinois sous forme de clé HDMI ont été livrés avec Windows 32 bits. Toutefois, pour des raisons de compatibilité, certaines entreprises ont continué à exiger que leur soient livrées des machines avec un OS 32 bits.

Il est important de rappeler ici que si les utilisateurs n’ont pas à craindre de problèmes de compatibilité applicative, il n’existe aucun moyen de migrer d’une version 32-bit de Windows vers une version 64-bit de Windows sans réinstallation complète du système! Dès lors, si la version 32-bit de Windows 10 ne sera plus proposée aux OEM, elle continuera dans un premier temps à être supportée et fabriquée par Microsoft pour assurer la mise à jour des actuelles machines Windows 10 restées en 32-bit.

« À partir de Windows 10, version 2004, tous les nouveaux ordinateurs Windows 10 devront utiliser des versions 64-bit et Microsoft ne publiera plus de versions 32-bit pour ses partenaires OEM, précise la dernière documentation « Minimum Hardware Requirements » de Microsoft. Une décision qui n’affecte pas les clients actuellement en 32-bit. Microsoft s’engage à fournir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité sur ces appareils, et continuera de fournir une édition 32-bit sur des canaux non OEM pour prendre en charge divers scénarios d’installation et de mise à niveau. »

Microsoft ne statue donc pas encore officiellement sur une date officielle de support intégral des builds 32-bit de Windows 10. Mais la disparition officielle de l’édition OEM 32-bit de Windows 10 marque quand même la fin d’une époque. Gageons d’ailleurs qu’il n’existera probablement jamais d’édition « 32-bit » du futur Windows 10X.

Cela dit, pas d’inquiétude : Windows 10 64-bit continue et continuera de supporter encore longtemps les applications 32 bits qui restent majoritaires dans l’univers Windows. Et si l’édition 64-bit ne supporte effectivement plus les applications 16-bit de la génération « Windows 3.x », rappelons que ces dernières peuvent toujours être exécutées via une machine virtuelle sous Hyper-V (l’hyperviseur livré en standard dans Windows 10 64-bit) !