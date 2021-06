AWS se met aussi à l’heure du cloud hybride. Après ses approches destinées plutôt aux grandes entreprises, comme AWS Outposts, l’hyperscaler annonce la disponibilité générale d’Amazon ECS Anywhere pour permettre à tous de profiter de la souplesse de son orchestrateur de containers ECS sur son infrastructure interne.

À l’heure où les entreprises voient leurs efforts de modernisation contraints par des normes et des décisions politiques visant à préserver la souveraineté numérique de l’Europe, la nécessité de mieux contrôler et de bénéficier de scénarios de déploiements hybrides devient cruciale.

Les hyperscalers en ont bien conscience. Google pousse sa solution Anthos dans les clouds privés pour offrir aux architectures on-premises les mêmes socles que son infrastructure GCP. Microsoft de son côté ne cesse d’enrichir Azure Arc et vient d’annoncer la disponibilité sous forme de containers de toute sa plateforme PaaS (Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management et Azure Event Grid). Par le biais du service d’administration multicloud Azure Arc, l’essentiel de la plateforme PaaS Azure peut ainsi s’exécuter On-Premises mais aussi sur AWS ou GCP !

Longtemps cloîtré dans une approche « Public Cloud Only », AWS s’est aussi retrouvé contraint de suivre le mouvement pour mieux répondre aux besoins hybrides des entreprises accrus par les contraintes de conformité.

Annoncé lors de sa conférence AWS Reinvent 2020 en fin d’année dernière, Amazon ECS Anywhere marque une volonté renforcée d’AWS de rendre ses technologies plus universelles et facilement déployables dans les infrastructures internes des entreprises. Le service entièrement managé d’orchestration des containers, dans une approche quelque peu serverless, permet aux entreprises d’exécuter, monter à l’échelle et sécuriser leurs containers sur leur propre infrastructure avec la même souplesse, la même interface, les mêmes outils et le même jeu d’API que sur AWS, AWS Local Zones, AWS Outposts et AWS Wavelength.

« Nos clients nous disent avoir besoin de faire fonctionner des conteneurs sur leur propre infrastructure sans avoir à gérer eux-mêmes toute la plomberie et la difficulté d’utiliser leur propre logiciel de gestion de clusters, explique Deepak Singh, VP Compute Services chez AWS. Ils apprécient la simplicité, la fiabilité, l’évolutivité et même la sécurité de disposer d’ECS Amazon partout où ils utilisent leurs applications. Avec Amazon ECS Anywhere, nous sommes fiers de fournir à nos clients exactement ce qu’ils ont demandé : un seul plan de service et de contrôle pour gérer leurs déploiements de conteneurs dans les régions AWS, AWS Outposts, AWS WaveLength, AWS Local Zones, et leur propre infrastructure. »

En pratique, l’entreprise doit réclamer et obtenir une clé d’activation en déclarant sur la console AWS ses VMs ou ses serveurs Bare Metal. Cette clé permet ensuite d’installer les agents ECS Anywhere et AWS Systems Manager sur ses serveurs « on-prem ». Il suffit ensuite de sélectionner les images de containers et d’utiliser la console d’Amazon ECS pour gérer le déploiement des workloads. Tous les outils et API utilisés pour habituellement automatiser les déploiements sur AWS ECS restent entièrement compatibles avec ECS Anywhere qui fait simplement du « on-prem » un nouveau cluster de destination/déploiement. L’agent ECS Anywhere gère ensuite les aspects de montée en charge, de sécurité, de disponibilité, etc.

La tarification est réalisée par heure d’instance pour chaque tâche gérée au travers du portail ECS. Il en coûtera 0,01025 Dollars US par heure et par instance (sur site, gérée par le client et déclarée auprès d’ECS). Il n’y a ni engagement ni frais initiaux. Le temps pendant lequel une instance sur site est révoquée, fermée ou arrêtée ne vous sera pas facturé, autrement dit, seules les périodes d’exécution sont facturées. À noter que le transfert des données par VPN ou Direct Connect entre l’agent ECS sur site et la console de contrôle AWS est également facturé (le même transfert via l’Internet ouvert ne l’est pas en revanche).