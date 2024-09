Cloudera annonce le lancement d’une offre de liaison privée « Private Link Network » pour éviter aux données sensibles hébergées dans le multicloud de circuler via l’internet public afin de répondre aux préoccupations de sécurité et de confidentialité des organisations des secteurs hautement réglementés.

L’originalité de la Cloudera Data Platform réside dans son approche hybride et multi-cloud, permettant une grande flexibilité et une intégration facile avec divers environnements cloud. Ses clients tendent à lui faire absorber de le plus en plus de données dont certaines ont inévitablement un caractère sensible.

Et bien que la solution Cloudera soit par nature hybride, l’analytique moderne et l’IA tendent à amener les entreprises à réaliser de plus en plus d’analyses et de traitements dans le cloud.

Ce qui soulève dès lors des questions de confidentialité et de respect des conformités dans les organisations de secteurs hautement réglementés comme la santé, la finance, etc. D’autant que la plupart des solutions existantes ne garantissent pas que le trafic entre les différents acteurs ne passe pas par l’Internet public, exposant ainsi les données à des risques cyber.

C’est justement pour éviter ces risques que Cloudera enrichit sa plateforme d’nouvelle solution offre une connectivité sécurisée et privée dénommée Cloudera Private Link Network.

Cloudera Private Link Network offre une connectivité privée et unifiée entre les workloads des organisations et le Cloudera Control Plane à travers plusieurs environnements cloud, en s’appuyant sur des services tels qu’AWS PrivateLink et Azure Private Link, afin que les données ne transitent jamais par l’internet public.

« Conçu sur mesure et géré par Cloudera, Private Link Network répond aux préoccupations des entreprises en matière de confidentialité et de connectivité. Confier la gestion de Private Link Network à Cloudera réduit le coût total de possession tout en libérant des ressources précieuses, permettant aux organisations de se concentrer sur leurs priorités stratégiques » explique Dipto Chakravarty, Chief Product Officer chez Cloudera. « En assurant l’intégrité et la fiabilité des données à travers toute l’architecture, nous aidons les entreprises à protéger les données sensibles de leurs clients. »

La solution permet aux clients de déployer et de configurer facilement les services via l’interface en ligne de commande de Cloudera (CLI), simplifiant ainsi la gestion et réduisant la charge pour les équipes réseau et CloudOps. De plus, selon l’éditeur, le modèle de tarification basé sur la consommation offre une transparence et une prévisibilité des coûts, permettant aux organisations de n’utiliser et de payer que ce dont elles ont besoin.

Private Link Network aide ainsi les entreprises à mieux protéger leurs données sensibles tout en mettant à profit de multiples environnements et fournisseurs clouds pour héberger leurs données.

