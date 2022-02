Micro Focus a cherché à déterminer les facteurs qui amènent les entreprises à migrer vers le SaaS, à l’occasion d’une webconférence récente. L’éditeur a notamment fourni quelques conseils à destination des organisations qui souhaitent vivre cette adoption avec sérénité.

Comment les organisations peuvent-elle se préparer à adopter le SaaS en toute sécurité ? La question revêt une importance toute particulière pour les entreprises à l’heure où ce mode de consommation progresse à vitesse grand V.

« Depuis plusieurs années, la demande est de plus en plus pressante. Nos partenaires et nos clients réclament des solutions [SaaS] », confirme Billal Medroub, Head of SaaS chez Micro Focus. Dans le but de répondre à cette tendance forte du marché, l’éditeur s’est dotée d’une business unit spécialisée dans ce domaine.

Plusieurs raisons motivent cette tendance au sein des entreprises. Aux difficultés d’assurer les mises jour dans une configuration on premise s’est ajouté la problématique d’ouverture du SI pour permettre le télétravail. Les entreprises les moins préparées ont été dans l’obligation d’adapter leur SI dans des délais record. Pour celles qui avaient fait le pari du as a service avant la crise sanitaire, la migration a été plus douce. En croissance de 20% en 2021, la vigueur de ce segment ne se dément pas. « Les analystes prévoient une croissance identique pour cette année », souligne Billal Medroub.

Pour Olivier Denoo, président du Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) la pénétration du SaaS progresse en parallèle d’un autre phénomène : l’attrait pour les méthodes agiles, méthode dont le DevOps est l’un des corollaires. Le président du CFTL estime par ailleurs, que dans un tel contexte, les des plus grands défis rencontrés par les organisations restent la qualité et l’automatisation. « Des fonctions comme les testeurs, les analystes métiers qui, parfois, étaient des métiers dans la chaîne de conception, ont été repris dans les équipes interfonctionnelles » analyse Olivier Denoo. « De notre côté, nous échangeons régulièrement avec les responsables produits pour leur expliquer comment nos produits contribuent à la qualité », abonde Virgile Delecolle, responsable avant-vente France et Belux chez Micro Focus.

Concernant l’automatisation, ce dernier estime que les organisations travaillent encore sur la manière de l’intégrer le plus adroitement possible, sur la partie développement ainsi que sur l’aspect fonctionnel.

Pour accéder et regarder intégralement cette émission: https://www.microfocus-saas-event.com/