Toute crise majeure conduit à une dilapidation des ressources, et le secteur de la santé ne fait pas exception à la règle. La pandémie que nous vivons nous prouve que la technologie est un outil primordial pour garder contact et garantir la continuité d’activité en temps de crise.

Pourtant, même pendant les périodes plus calmes, de nombreux facteurs sont à l’origine des défis que doit relever le secteur de la santé : vieillissement constant des populations, restrictions des financements, exigences d’amélioration continue des soins… Pour améliorer le travail du personnel de santé et rendre le secteur médical plus opérationnel, la technologie est un allié indéniable. En optimisant les processus quotidiens du personnel de santé, la technologie peut les aider à réduire les tâches administratives répétitives et débloquer plus de temps dédié aux soins des patients. Cependant, la technologie ne peut être introduite de manière épisodique. Pour qu’un changement se produise, les organismes de santé doivent adopter une véritable transformation numérique.

Gérer et stocker l’information

Comparer le secteur public de la santé au secteur privé peut sembler injuste, mais chaque organisation se doit d’accompagner les progrès technologiques de notre monde, peu importe le secteur. Bien qu’il soit peut-être plus lent à changer que le monde des affaires, le secteur de la santé a besoin d’être accompagné dans sa transformation numérique, à commencer par la manière dont l’information est gérée.

L’un des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les professionnels de la santé est qu’une grande partie des données relatives aux patients sont encore sur support papier. Alors que d’autres secteurs ont progressé dans l’extraction et la numérisation des informations détenues sur papier, leur permettant de travailler avec des dossiers numériques, le papier reste le principal moyen d’enregistrement et de stockage des informations sur les patients. Lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience du patient, il devient urgent de gérer plus efficacement les informations sur la santé tout en garantissant la confidentialité et la protection physique des dossiers des patients. Les informations numériques sur les patients peuvent être plus facilement gérées et protégées de manière centralisée. Les informations pertinentes sont accessibles plus rapidement et les dossiers numériques permettent d’établir des liens utiles entre les éléments d’information afin de proposer une expérience compète pour le patient.

Les débuts du numérique

Les initiatives en matière de santé en ligne ne sont pas nouvelles dans le monde. Au Royaume-Uni, l’application du NHS permet aux utilisateurs de consulter facilement les médicaments disponibles, de commander des ordonnances répétées et de choisir une pharmacie où les retirer. Ils peuvent également rechercher, réserver et annuler des rendez-vous dans le cabinet médical de leur médecin traitant local, et même accéder de manière sécurisée à leur dossier médical. En Allemagne, la détection intelligente de la fibrillation auriculaire pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux est soutenue par le développement de l’application « Preventicus Heartbeats », qui permet aux smartphones d’analyser le rythme des battements du cœur de l’utilisateur avec une précision comparable à celle d’un moniteur ECG pour détecter les anomalies. En France, la start-up Staying Alive a mis en place une application permettant de prévenir le secouriste le plus proche d’un accident, afin qu’il puisse effectuer un massage cardiaque au malade en attendant l’arrivée des secouristes.

Ce sont autant de signes prometteurs d’un avenir numérique dans le secteur de la santé, mais une approche de fond est nécessaire pour profiter à l’ensemble du personnel et des patients.

Vision d’avenir

Certains signes laissent toutefois entrevoir un avenir numérique en matière de santé. En France, le « DMP » (Dossier Medical Partagé) a fait son arrivée en 2018. Ce carnet de santé numérique individuel doit permettre de centraliser toutes les données médicales du patient afin de simplifier la coordination des soins.

Plus loin encore, les acteurs de la santé utiliseront les données des appareils portables, les bactéries intestinales, l’ADN numérique et les données sur le génome pour établir des diagnostics et même prédire ce qui risque le plus de nous arriver et donc comment l’éviter.

La voie à suivre

Pour parvenir à se transformer vers un système intelligent et agile, les acteurs de la santé doivent commencer à numériser leurs données dès maintenant pour les aider à soutenir les futurs patients. Le changement doit se produire à chaque étape du processus, y compris aux bureaux d’admission des hôpitaux, où les documents tels que les passeports, les pièces d’identité et les livrets de famille sont fournis par le patient et sa famille pour que le personnel administratif puisse en faire des copies. Au lieu de créer plus de papier en faisant des copies, le personnel des admissions pourrait plutôt convertir ces documents directement en dossiers numériques via une solution de numérisation de saisie de données de bureau. Ainsi, la création des dossiers médicaux et formulaires seraient rapidement effectuée, sans endommager les documents ni obliger le personnel à s’éloigner du point de contact avec le patient.

La conversion vers le numérique des dossiers existants ou nouvellement enregistrés permet de réduire la charge administrative du personnel qui est régulièrement sous pression, en l’aidant à mieux gérer les informations sur les patients. Les dossiers numériques contribuent également à réduire les coûts, car les processus numériques peuvent être plus facilement automatisés et accélérés, et les recherches de données sont plus précises en cas d’audit. La sécurité est assurée par le stockage des données hors site via le cloud ou dans d’autres lieux de sauvegarde, où elles sont protégées contre une éventuelle cyberattaque. Transformer des dossiers papier en dossiers numériques est une tâche faramineuse, mais en mettant en œuvre la technologie d’imagerie documentaire, les organismes de santé peuvent soutenir la transformation numérique et contribuer à améliorer la gestion des informations et l’expérience du patient.

___________________

Par Guillaume Villeneuve, Regional Sales Manager France & Benelux, PFU (EMEA) Ltd