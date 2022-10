Avec l’acquisition de Group DIS, l’ESN Constellation signe son douzième rachat depuis sa création en 2016. Une stratégie de développement ambitieuse visant à couvrir toutes les expertises pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

Après le rachat d’Easyteam et Clariteam en 2021 et de HISI et Bestinfo en septembre dernier, Constellation vient d’annoncer l’acquisition de Group DIS, entreprise spécialisée dans l’hébergement et l’infogérance haute disponibilité qui propose des services managés adaptés aux exigences des applications SaaS et des sites transactionnels ou à forte audience.

Fondé en 2016, le groupe Constellation n’en finit pas de compléter son panel d’expertises par croissance externe. Réunissant 500 collaborateurs, il est aujourd’hui organisé en quatre grands pôles de compétences : fondations IT, cloud & infogérance, data et applications en enfin transformations & résilience. Très tôt, il a également développé des compétences Green IT pour accompagner ses clients dans une approche durable du numérique avec ses filiales Impakt et Kanopée. En 2021, il réalisait aussi une levée de fonds de 70 millions d’euros pour soutenir sa stratégie de développement, laquelle vise un chiffre d’affaires de 200 M€ à l’horizon de 2024, soit le double du chiffre d’affaires réalisé en 2021.

Présent à Paris, Lille, Nantes, Saint-Cloud, Trappes, Orléans, Lyon, et Toulouse, le Groupe ambitionne de couvrir tous les segments stratégiques pour les entreprises et sans lesquels elles ne peuvent pas réussir leur transformation. Avec l’acquisition de Group DIS – la douzième en 6 ans – Constellation élargit sa capacité d’infogérance globale des applications métiers jusqu’au e-commerce, brique qui lui faisait défaut jusqu’à maintenant. « Les nouvelles technologies et l’automatisation des processus apportés par Group DIS sont autant de nouveaux atouts pour le groupe Constellation », souligne Etienne Besançon, Président fondateur de Constellation.

Reste à savoir comment Constellation va digérer cette stratégie boulimique et ambitieuse par croissance externe menée tambour battant. Intégrer pas moins de 12 acquisitions – soit autant de domaines de compétences et de collaborateurs spécialisés – en six ans n’est clairement pas un défi que toutes les entreprises peuvent relever…