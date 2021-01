Les architectures cloud-natives, dont l’adoption est soutenue, permettent aux entreprises de gagner en rapidité, en agilité et en qualité pour développer et déployer des applications. Les containers en sont un des éléments centraux et les possibilités qu’ils ouvrent sont loin d’être épuisées. Retour sur 5 tendances qui feront 2021.

1- La consécration des containers et des instances virtualisées

De plus en plus d’applications et de services reposent sur les containers qui se généralisent. Parmi les facteurs de cette croissance, l’évolutivité des systèmes Open Source s’appuyant sur Kubernetes pour gérer l’orchestration ou le déploiement des applications conteneurisées. Kubernetes, standard dans le domaine, devient à ce titre l’un des piliers du développement des applications modernes.

Le déploiement de containers permet également d’exécuter des instances virtualisées. Autrement dit, avec les plateformes de containers modernes, les workflows basées sur les machines virtuelles (VM) traditionnelles peuvent être intégrées à Kubernetes. Cela permet d’éliminer les silos existants au sein des workloads et dans le développement des environnements applicatifs, qu’ils soient traditionnels ou cloud-natives. Ainsi dotées, les entreprises peuvent exploiter les containers pour développer, déployer et gérer des applications composées de machines virtuelles, de containers et de composants serverless.

2- L’utilisation de containers pour la 5G et l’Edge Computing

L’Edge Computing, qui permet aux entreprises d’adapter leurs infrastructures ou d’implémenter de nouvelles applications aux temps de latence réduit, favorise l’adoption des containers et de Kubernetes. Cette technologie permet de déplacer le traitement des données depuis les datacenters centralisés vers des sites distants et distribués.

En effet des technologies flexibles, évolutives et fiables sont essentielles à la mise en œuvre d’environnements Edge. Grâce aux containers et à Kubernetes, il est possible de concevoir facilement, rapidement et en toute sécurité des applications Edge légères et évolutives. Cela explique pourquoi le passage à la 5G accélère la transition vers les containers et les applications réseau cloud-natives.

3- Le déploiement de containers au service de l’IA et du Machine Learning

Parmi les cas d’usage d’applications conteneurisées, mentionnons les workloads et la science des données basés sur l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML). Les environnements conteneurisés amènent agilité, flexibilité, portabilité et évolutivité aux workloads liés à l’IA et au ML. Ce faisant, ils permettent le développement, le test et le déploiement de logiciels basés sur l’IA et le ML de façon plus rapide et sans verrouillage des fournisseurs. Ainsi, les entreprises disposent désormais d’un large éventail de solutions Kubernetes pour concevoir des modèles de ML et des applications intelligentes alimentées par l’IA y compris dans un environnement cloud public.

4- Des offres servicielles reposant sur les containers

Dans le cadre d’une offre de type « container-as-a-service », l’environnement nécessaire à l’exécution des containers est apporté par un fournisseur de services Cloud. Cela implique que l’entreprise n’installe pas la plateforme dans son propre datacenter (qu’elle en soit propriétaire ou qu’elle le loue). Les moyennes entreprises opteront de plus en plus pour cette option. Toutefois, ces dernières doivent sélectionner une plateforme de containers entièrement hybride pour des questions de sécurité informatique.

5- De nouvelles solutions de gestion Kubernetes cloud-natives

Les solutions de gestion Kubernetes cloud-natives permettent de gérer de manière cohérente et sûre des architectures Edge à grande échelle, tout en garantissant leur mise en conformité. Nous observerons une croissance de l’usage de nouvelles solutions de gestion car elles répondent aux défis de gestion d’applications cloud-natives dans les grands clusters Kubernetes, et ce, qu’ils soient distribués et en production.

Il y a fort à parier qu’en 2021, le succès des containers se poursuivra. En effet, les plateformes de containers, combinées avec des environnements d’exécution cloud-natives, sont l’un des principaux moteurs de l’innovation. Le développement d’applications basées sur les containers contribue à réduire la complexité liée à leur mise en œuvre, favorisant ainsi le déploiement des containers à grande échelle. Nous en observons déjà un exemple concret avec la multiplication des stratégies Edge reposant sur les containers.

___________________

Par Matthias Pfützner, Senior Cloud Solution Architect, Red Hat