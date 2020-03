Systancia annonce offrir gratuitement l’accès à sa solution Systancia Gate durant trois mois en réponse à l’épidémie de Coronavirus et l’appel à la solidarité du secrétaire d’Etat au numérique Cedric O. Le service sera extensible par période de 1 mois selon la durée de la pandémie.

Systancia Gate est une solution d’accès distant sécurisé aux postes de travail et applications de l’entreprise en mode SaaS dont la particularité est d’être l’une des très rares solutions de marché certifiée par l’ANSSI ! L’opération a été rendue possible grâce au partenariat actif d’OVH qui développe l’infrastructure cloud sur laquelle repose cette solution.

Grâce à Systancia Gate, les collaborateurs peuvent, depuis chez eux, disposer dans leur navigateur Internet, d’un portail avec leurs applications, et accéder en toute sécurité à leurs applications ou à leur poste de travail situés dans le réseau interne de l’entreprise. Appliquant le principe du « moindre privilège », chaque collaborateur a accès à toutes ses applications et rien qu’à ses applications limitant les risques d’intrusion malveillante.

“Systancia est une PME née à Mulhouse, ville frappée de plein fouet par l’épidémie. Nos collaborateurs ainsi que l’ensemble de l’entreprise sont déjà très impactés. Plusieurs secteurs de l’économie sont plus touchés que d’autres et nous ne pouvons pas ne pas être solidaires”, explique Christophe Corne, fondateur et président du Directoire de Systancia. “La mise à disposition gratuite de notre solution sécurisée et certifiée par l’Etat nous semble être la réponse la plus adaptée afin de contribuer à l’effort commun et nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire tel qu’OVHcloud”.

Pour en savoir plus et accéder à l’offre gratuite :

https://www.systancia.com/teletravail-covid19/

A lire aussi :

Seules 12% des entreprises étaient préparées à la crise provoquée par le coronavirus

Google et Microsoft rendent gratuites leurs technologies de visio pour lutter contre le coronavirus