La gestion des risques est une pratique qui prend tout son sens et se retrouve mise à l’épreuve en cette période d’épidémie de coronavirus. Une nouvelle étude Gartner montre que seulement 12% des entreprises étaient vraiment préparées à la crise actuelle…

Pour de nombreux observateurs, l’épidémie de coronavirus (et la crise qu’elle a déclenchée) « tuera » en France plus de PME et de TPE qu’elle ne fera de victimes humaines…

Une enquête opportuniste du Gartner montre le manque de préparation de bien des entreprises face à des risques qui sortent de l’ordinaire. Ainsi, 12% des responsables d’entreprise interrogés estiment leur organisation bien préparée à la crise actuelle et ses conséquences à venir. Plus de la majorité, 56%, être plus ou moins préparées à la situation du moment. Et 11% des responsables s’estiment non préparés à ce type de crises.

Pourtant seulement 2% des responsables interrogés pensent que leur activité se poursuivra comme à la normale, ce qui – à l’inverse – démontre aussi que 98% des responsables n’ignorent pas que leur activité sera à plus ou moins grande échelle impactée par les bouleversements du quotidien engendrés par l’épidémie de Covid-19. Dans le détail, 57% des responsables s’attendent à ce que leur business continue mais à un rythme réduit. Ils ne sont que 16% à s’attendre à une dégradation sévère de leur activité et 1% à se préparer à une réelle discontinuité des opérations.

Pour Matt Shinkman, vice-président Risk and Audit chez Gartner, « ce manque de confiance montre que de nombreuses entreprises abordent encore la gestion des risques d’une manière désuète et inefficace. Dès lors, celles qui sont les mieux préparées peuvent s’attendre à profiter de nombreux avantages commerciaux par rapport à leurs pairs moins préparés, car elles minimisent les perturbations causées par le coronavirus. »

Selon Gartner trop peu d’entreprises ont mis en place des approches EMR (Enterprise Risk Management) pour anticiper la variété des risques et les comportements à adopter. Selon Gartner, la pandémie actuelle fournit un parfait exemple des risques qui ne sont jamais vraiment considérés par les Directions Générales et autres Comités de Direction, autrement dit un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire à savoir attendre que le risque émerge et impacte déjà les opérations pour réagir et trouver des réponses.

Une véritable approche EMR permet de se préparer en examinant les différents événements intermédiaires à même de se produire avant que la crise n’impacte durablement le business. Elle permet d’identifier et préparer ces événements et de mettre en place non seulement des mécanismes de surveillance (pour anticiper l’escalade) mais aussi les réponses adéquates pour limiter les perturbations majeures.

Par ailleurs, le Gartner revient sur trois actions à mettre en place dès aujourd’hui pour se préparer aux disruptions causées par l’épidémie de coronavirus :

– Adopter des outils collaboratifs offrant des contrôles de sécurité

Les mesures de quarantaine ainsi que les interdictions de voyage et de regroupement peuvent suspendre les opérations et désorganiser les processus. Pourtant, les nouveaux outils collaboratifs à base de tchat et de communication vidéo, facilitant le partage des informations et des documents, peuvent assurer une continuité de fonctionnement de bien des processus. Les entreprises qui jusqu’ici refusaient le travail à distance se retrouvent handicapées dans une telle situation de crise. L’erreur serait d’adopter dans l’urgence n’importe quelle solution et laisser le shadow IT envahir les pratiques sans aucune sécurité et contrôle.

– Engager clients et partenaires au travers des multiples canaux numériques pour maintenir l’activité des ventes

En France notamment, trop de TPE et PME n’ont toujours pas saisi les opportunités de la transformation numérique et n’ont pas sauté le pas de la vente en ligne notamment au travers des multiples marketplaces. Selon Sandy Shen, senior research director chez Gartner, « la valeur, l’utilité, des canaux numériques devient évidente en tant de crises à mesure que la demande du marché diminue et que les clients comptent davantage sur les plateformes en ligne pour leurs fournitures quotidiennes. Marketplaces et réseaux sociaux peuvent contribuer à compenser une partie de la perte de la demande. Les entreprises qui n’ont pas déjà opéré une telle transformation devraient rapidement essayer d’adapter leur offre à la vente en ligne ».

Au-delà des aspects vente en ligne, l’utilisation d’espaces collaboratifs, de vidéoconférence et plus encore de solutions de streaming Live peut aussi servir de multiples scénarios d’engagement plus adaptés à cette période de crise.

– Établir une unique source de vérité pour les employés

La confusion engendrée par la multiplicité des sources de données non vérifiées tout comme le manque de données fiables, engendre de mauvaises décisions et contribue à aggraver l’anxiété des collaborateurs. C’est vrai au quotidien, c’est fondamental en temps de crise. D’où l’importance d’offrir aux collaborateurs des outils permettant d’exposer des données fiabilisées et présenter une vue unique des clients, des stocks, etc.

Bref, la crise actuelle est en quelque sorte un « Benchmark » grandeur nature. Elle permet à certaines entreprises de mesurer l’efficacité et la pertinence de leurs approches EMR et à toutes les autres de mesurer l’importance d’une telle approche et d’une gestion des risques complète et dynamique. Autrement dit, il y a pour toutes les entreprises de nombreuses leçons à tirer de cet épisode dramatique.

