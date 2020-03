Selon Atlas VPN, la pandémie de COVID-19 entraîne une forte augmentation de l’utilisation des VPN. La société a analysé les données de ses 50 000 utilisateurs hebdomadaires au cours de la semaine du 2 au 8 mars et de celle du 9 au 15 mars.

Les données montrent une forte hausse de l’utilisation des VPN dans les pays les plus touchés par la crise sanitaire. En Italie, l’utilisation de VPN a augmenté de 112 % entre les deux semaines mentionnées.

De même, en Iran et en Espagne, le recours aux VPN a augmenté de respectivement 38 % et 36 % au cours de la même période.

En France, il est fort à parier que leur usage a explosé cette semaine avec la généralisation du télétravail dans le pays.

Comme le montre l’infographie du Statista, leur utilisation avait déjà augmenté de 21 % la semaine précédant l’annonce des mesures de confinement le 14 mars par le gouvernement (certaines entreprises ayant déjà à l’époque invité une partie de leurs collaborateurs à télétravailler).