Lauréate du concours i-Nov, la start-up Custocy, spécialisée en cybersécurité, compte bien garder une longueur d’avance en explorant le potentiel des IA adversariales avant qu’elles ne deviennent un risque pour la sécurité des entreprises.

Start-up toulousaine spécialisée en cybersécurité fondée en 2018, Custocy vient de remporter le concours d’innovation i-Nov, organisé par la BPI France et le Gouvernement français dans le cadre de la stratégie nationale « Cybersécurité » France 2030 qui soutient les projets d’innovation à fort potentiel pour l’économie française. La start-up s’est distinguée grâce à son projet Custocy Lab, un environnement d’apprentissage rapide pour les intelligences artificielles (IA) en Occitanie.

Éditeur de la solution NDR (Network Detection & Response) commercialisée en SaaS, Custocy utilise l’IA pour détecter les cyberattaques les plus complexes et inconnues (zero-day) dans le réseau des entreprises. Précurseur, la société propose une approche innovante basée sur plusieurs couches d’intelligences artificielles qui interagissent et forment une intelligence artificielle collective capable d’inspecter les flux de données à différentes échelles de temps. L’ensemble est piloté par une IA référente qui prend la décision d’alerter ou non l’utilisateur. Selon Custocy, son approche unique « permet une détection des cyber intrusions extrêmement efficace et plus précise qui génère 88 fois moins de faux positifs qu’une approche qui ne considère qu’une seule échelle de temps ».

Estimé à 2,2 millions d’euros, son projet Custocy Lab porte sur l’exploration du potentiel d’IA de type adversarial, technique qui consiste à tromper ou à détourner un modèle d’intelligence artificielle grâce à des données, l’objectif étant de faire en sorte que le modèle commette des erreurs de classification ou de prédiction, ou qu’il révèle des informations sensibles.

Les IA adversariales représentant une menace sérieuse pour la sécurité et la fiabilité des systèmes basés sur l’IA, la start-up espère à travers ce projet découvrir de nouvelles formes d’attaques et adapter sa solution pour les prévenir. Pour se donner les moyens de ses ambitions, la start-up envisage de recruter une vingtaine de nouveaux collaborateurs d’ici 2025 afin de développer et de créer de nouvelles attaques et de tester les limites des IA actuelles.

Un projet à suivre…

À lire également :