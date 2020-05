Darktrace occupe une position de leader mondial dans le domaine de l’intelli- gence artificielle pour la cybersécurité ; il s’agit de la solution la plus efficace et la plus réputée pour détecter les menaces inédites et les incidents anor- maux dans le cloud. Plutôt que de s’appuyer sur des règles et des stratégies prédéfinies, la technologie tient compte de l’incertitude inhérente à l’environ- nement numérique complexe d’aujourd’hui.

Qu’il s’agisse de réagir à une menace interne, à un pirate ciblant des données dans des conteneurs de test, ou à une erreur de configuration susceptible d’être exploitée ultérieurement, la plateforme de cyber IA de Darktrace élimine les angles morts et protège vos données, partout où elles se trouvent.

Télécharger notre livre blanc Cyber IA Darktrace – Un système immunitaire pour la sécurité du Cloud pour en savoir plus !