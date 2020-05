CyberArk s’offre Idaptive, un spécialiste IDaaS

À l’heure où la cybersécurité s’oriente vers les bonnes pratiques Zero Trust et une défense des systèmes d’information centrée sur les identités, les accès et les données, le spécialiste de la gestion des accès des comptes à privilèges CyberArk s’offre pour 70 millions de dollars la solution de sécurisation des accès et de gestion des identités dans le cloud d’Idaptive, une startup californienne née en janvier 2019 d’un spin-out de Centrify.

« Face à l’augmentation des cyberattaques, les organisations ont besoin de solutions innovantes et complètes pour prendre de meilleures décisions concernant les accès et autorisations de manière continue pour tous types d’utilisateurs, explique Udi Mokady, fondateur et PDG de CyberArk. Avec Idaptive, CyberArk offre à ses clients une approche SaaS, axée sur la sécurité et la gestion des identités et centrée sur la gestion des accès à privilèges (PAM). Cette stratégie réduit les risques, simplifie les opérations et améliore l’agilité de l’entreprise. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Idaptive chez CyberArk. »

Ensemble, CyberArk et Idaptive veulent proposer un nouveau type de plateforme de sécurité des identités adoptant une approche à la fois SaaS et fortement basée sur l’IA, pour protéger plus facilement et plus efficacement les identités et les accès notamment des comptes à privilèges.