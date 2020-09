Les mots de passe sont indispensables mais restent une plaie aussi bien pour les utilisateurs qui en font n’importe quoi que pour les IT qui passent des heures à les gérer quotidiennement.

Le spécialiste des solutions de gestion de mots de passe dans le cloud, Dashlane, lance un nouvel outil de reporting destiné à redonner plus de visibilité sur le niveau de sécurité des mots de passe des collaborateurs de l’entreprise. Ce nouveau tableau de bord intégré dans l’interface Dashlane permet d’identifier les utilisateurs aux mauvaises habitudes et d’évaluer l’efficacité des politiques de sécurité mises en place en matière de mots de passe.

L’outil affiche des courbes d’évolution de la sécurité au fil du temps ainsi qu’un score « Password Health ».

Rappelons que Dashlane propose une solution grand public mais aussi une solution professionnelle déjà adoptée par plus de 18 000 entreprises dans le monde.

« La sécurité d’une entreprise est aussi forte que le mot de passe le plus faible d’un employé, faisant des gestionnaires de mots de passe la meilleure première ligne de défense contre un piratage ou une brèche », affirme Emmanuel Schalit, co-fondateur et PDG de Dashlane. « Nombre de nos clients entreprise ont demandé la possibilité d’approfondir les performances des mots de passe… Nous sommes fiers d’offrir cette fonction de reporting qui apporte aux administrateurs une connaissance approfondie de la sécurité des mots de passe. Combinée à la sensibilisation des employés sur les meilleures pratiques à adopter à la fois au travail et à la maison, elle contribue à prévenir les violations coûteuses et les piratages. »