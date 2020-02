La publication du dernier Magic Quadrant du Gartner autour des plateformes de Data Science et Machine Learning est un petit électrochoc dans le monde de l’IT et de la donnée.

Des jeunes pousses comme Dataiku et Databricks rejoignent le très convoité « carré des Leaders » en compagnie des leaders historiques que sont TIBCO Software et SAS désormais également accompagnés d’Alteryx et MathWorks.

Le plus étonnant c’est que les grands acteurs du Machine Learning dans le Cloud que sont IBM, Microsoft et Google ne figurent pas parmi les leaders ! Trop « cloud first », pas assez « multicloud » mais surtout pas aussi innovants que les jeunes pousses ci-dessus, les géants de l’informatique doivent se contenter de places de consolation et se contenter d’être classés « Challengers » (IBM) ou « Visionnaires » (Google, Microsoft).

