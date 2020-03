DataStax, l’un des leaders du Data Management et contributeur clé d’Apache Cassandra, annonce l’acquisition de la startup néo-zélandaise The Last Pickle connue pour ses outils open-source et ses services autour de la célèbre base de données NoSQL.

Véritables spécialistes de Cassandra, les ingénieurs de The Last Pickle sont mis à contribution par des entreprises comme Spotify, NewRelic, T Mobile ou AT&T. En absorbant de telles compétences, DataStax s’enrichit de compétences reconnues tout en enrichissant son portfolio de nombreux outils que l’entreprise aura à charge d’industrialiser.

« Il existe une énorme opportunité de marché pour NoSQL, et Cassandra est la base de données NoSQL la plus puissante au monde » rappelle Chet Kapoor, PDG de DataStax. « DataStax et The Last Pickle sont tous deux à la pointe de l’innovation Cassandra. En unissant nos forces, nous renforçons notre engagement envers NoSQL, la communauté open source Cassandra, les produits et l’innovation. »