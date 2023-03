La 8ème édition des Master Dev France s’est tenue le 9 Mars à Paris dans une ambiance à la fois festive et studieuse avec de nombreuses animations mais aussi des défis de développement très corsés. Découvrez les lauréats …

Après deux ans d’absence, l’un des plus populaires concours français de programmation, le Master Dev France 2023, se tenait la semaine dernière (9 mars) à Paris. Plus de 1000 développeuses et développeurs se sont affrontés pour résoudre les énigmes algorithmiques proposées sur le thème du Web3 en un temps record.

Parallèlement à la compétition, 80 conférenciers ont animé la journée et invité les 5000 visiteurs à réfléchir sur l’écoconception, les technologies du Web3, et l’état de l’art du développement en 2023. Pour l’occasion, tout l’écosystème Tech français s’était donné rendez-vous avec ses grands groupes côtoyant jeunes pousses, écoles et autres associations et communautés de développeurs.

Soutenus par leur entreprise, administration ou école, les candidates et candidats inscrits se sont évertués durant toute la journée à résoudre le plus de défis algorithmiques possibles au travers de plusieurs épreuves individuelles en temps limité.

Et à ce petit jeu, 5 lauréats se sont mis en évidence à l’occasion de cette 8ème édition :

Déjà vainqueur en 2019 alors qu’il était en prépa à Lille, Théophane Vallaeys de l’ENS Paris remporte le titre prestigieux de « Master Dev France 2023 » et le chèque de 10 000 € qui l’accompagne.

C’est un autre étudiant de l’ENS Paris, Arthur Leonard qui s’empare de la seconde place (et gagne un chèque de 5 000 €).

La troisième place revient à un étudiant de l’ENS Lyon, Adrien Vannson qui voit son voyage parisien rentabilisé par un chèque de 2 500 euros.

Le prix spécial « Génius – Grande Ecole du numérique » revient conjointement à Yoann CoudertOsmont de l’Université de Lorraine et Ernest Van Wijland de l’ENS Paris.

Enfin, nouveauté pour cette 8ème édition, le prix « Green » qui récompense le développeur ayant eu les meilleurs réflexes en termes d’éco-conception et de code éco-responsable est remporté par Romain Lhotte de Centrale Supélec.

On notera au passage que tous les lauréats de cette 8 ème édition sont étudiants et qu’aucun développeur porté par une entreprise n’emporte de trophées cette année.

On regrettera également que ce podium soit exclusivement masculin, les développeuses étant encore en bien trop petit nombre sur cette édition. L’écosystème doit encore et toujours trouver les moyens d’attirer plus de profils féminins vers les métiers du numérique et plus particulièrement vers le développement.

Fort du succès rencontré par l’événement, Docaposte a d’ores et déjà annoncé reconduire en 2024 son « Master Dev France » avec l’ambition de proposer un rendez-vous « augmenté » mettant en lumière la dynamique de l’écosystème français de la tech, les métiers du développement et les réflexions les plus pointues sur un monde numérique en pleine évolution. En espérant qu’à cette occasion les femmes candidates seront toujours plus nombreuses !

Rendez-vous en 2024…

