Baptisée Master Dev France et organisée par Docaposte, cette 8eme édition du plus grand concours hexagonal de code attend des milliers de développeurs le 9 mars 2023 à Paris.

Après deux ans d’absence pour cause de crise COVID, la compétition « Meilleur Développeur de France » revient avec un nouveau nom, une nouvelle date et une formule renouvelée mais toujours en Live!

Désormais dénommée « Master Dev France« , cette compétition de développeuses et développeurs revient donc pour une 8e édition. Elle aura lieue le 9 mars 2023 au Parc des Expositions de Paris.

Organisé par Docaposte, avec le soutien de La Poste, et en partenariat avec Le Point, cette nouvelle édition – toujours en live – aura pour thématique « le Web 3 : quel monde voulons-nous construire demain ? ».

Le concours de code « live » réunira 2000 développeuses et développeurs français et européens, indépendants ou avec le soutien de leur entreprise/administration/école qui tenteront de résoudre le plus d’algorithmes en un temps limité, à travers plusieurs épreuves individuelles de programmation. A la clé, le titre prestigieux de « Master Dev France 2023 » et la coquète somme de 30 000 euros répartis entre les lauréats dont des dotations de 10 000€ pour le grand vainqueur, 5 000€ pour la deuxième place et 2 500€ pour la troisième.

Du côté des nouveautés, on retiendra l’apparition d’un riche programme de conférences sur les thématiques phares du moment (NFT, Métavers, IA, quantique, blockchain, cybersécurité), ces conférences se déroulant parallèlement à la compétition de codage. Parmi les autres thèmes évoqués dans ces conférences ont retiendra des sujets comme le développeur de demain face aux technologies émergentes, la pénurie de talents, la parité dans la tech, le numérique responsable ….

Les organisateurs ont également prévu un espace pour rencontrer des entreprises, startups et écoles. On y retrouvera de grands groupes français (TotalEnergies, Crédit Agricole, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Société Générale, MGEN, Allianz…), des ESN (Accenture, Talan, Devoteam, Sopra Steria…) et plusieurs écoles spécialisées dans la tech (Telecom Paris, Wild Code School , EPITA , ENSIIE De Vinci , GEN , WebForce3, ILV , POP School , Université d’Orléans Nantes Université , ESILV…). Un vivier de start-ups sera également présent au sein de ce village.

De quoi occuper les 5000 visiteurs attendus en plus des participants à la compétition.

Et histoire d’inscrire un peu plus le concours dans l’air du temps et dans les préoccupations climatiques de la planète, un prix Green IT sera également remis à l’issu du concours par le sénateur Patrick Chaize, rapporteur de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique et Muriel Barnéoud, directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste. Ce prix récompensera le développeur qui aura eu les meilleurs réflexes en matière de code éco-responsable sur l’ensemble des sessions.

