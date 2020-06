Chaque année le site d’entraide et support Stack Overflow publie les résultats d’un sondage réalisé auprès de sa communauté de plus de 65 000 développeurs. La particularité de cette enquête est de ne pas s’arrêter aux technologies les plus utilisées par les développeurs mais d’également porter un regard sur les technologies qui les intéressent et qu’ils apprécient le plus.

Il y a ainsi une différence fondamentale entre les langages de programmation que les développeurs sont obligés d’utiliser (en raison des plateformes et politiques de leurs entreprises par exemple) et les langages qu’ils aiment le plus à titre personnel.

Stack Overflow vient de publier, comme chaque année depuis 10 ans, un palmarès des langages non pas les plus employés ou les plus populaires, mais des langages les plus appréciés des développeurs.

Voici ce classement :

1 – Rust :

Le langage créé par Mozilla est réputé aussi rapide, efficient et adapté au « bas niveau » que C et C++ tout en étant beaucoup plus sûr et apte à rendre l’écriture de codes système moins perméables aux bugs. Même Microsoft tend à l’utiliser de plus en plus dans le développement de Windows désormais.

2 – TypeScript :

Le langage développé en open source par Microsoft et créé par Anders Hejlsberg (créateur de Delphi et C#) se veut une sorte de « super JavaScript » (le code TypeScript est transcompilé en JavaScript), orienté objet et bien mieux adapté à l’écriture de grands projets Web. En pratique, un code TypeScript se montre plus réutilisable, simple, clair et consistent qu’un code JavaScript.

3 – Python :

C’est sans conteste le langage en vogue dans le domaine de l’administration des systèmes comme dans celui de la Data Science. Simple à apprendre, lisible, interprété donc aisé à debugger, très ouvert, Python se révèle de plus en plus indispensable.

4 – Kotlin : le langage de préférence pour développer sous Android et Android Studio.

5 – Go : un langage inspiré du C et de Pascal, développé par Google et au départ pensé pour le développement système.

6 – Julia : conçu pour l’univers du calcul scientifique et le HPC (High Performance Computing).

7 – Dart : encore un langage développé par Google et destiné à remplacer JavaScript.

8 – C# : le langage favori de développement Windows se démocratise partout avec .Net Core.

9 – Swift : le nouveau langage officiel d’Apple fait oublier l’ancestral Objective-C.

10 – JavaScript : par sa simplicité et son accessibilité, le langage du Web demeure dans le Top 10.



Par ailleurs, Stack Overflow a également établi un palmarès des langages les moins appréciés par les développeurs. Un classement mené par VBA (l’ancestral Basic utilisé au cœur des macros Office), Objective-C (l’ancien langage de dev d’Apple), Perl, les langages Assembleur et l’ancestral C.

Nos confrères d’IT for Business reviennent en détail sur les différents résultats de la vaste étude menée par Stack Overflow dans leur article : DSI, voici les technologies à suivre pour attirer les développeurs…