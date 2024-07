DeepL est en pleine effervescence. L’éditeur a lancé il y a quelques semaines son offre « DeepL pour entreprise » mais a également levé 300 millions de dollars portant sa valorisation à 2 milliards de dollars. Il annonce cette semaine un nouveau moteur de traduction basé sur un LLM spécialisé maison qui promet de notables progrès dans toutes les langues…

Lancé en 2017, DeepL a rapidement sû convaincre les internautes, les entreprises et les professionnels de la traduction par ses capacités IA étonnantes qui ont fait franchir un cap décisif à la traduction automatique bien avant ChatGPT.

Bien évidemment, l’éditeur européen n’a jamais cessé d’améliorer ses modèles de traduction y ajoutant davantage de langues supportées. Mais l’éditeur annonce cette semaine une avancée significative avec l’introduction d’un tout nouveau LLM, spécialisé dans les traductions, donné comme significativement supérieur à ChatGPT et Google Translate.

Selon les tests menés par l’éditeur, le nouveau LLM serait 1,7 fois plus pertinent que l’ancier LLM de DeepL dans les traductions Anglais-Japonais et Anglais Chinois, mais aussi 1,4 fois plus précis dans les traductions Anglais-Allemand.

« La mise sur le marché de notre nouveau modèle de LLM représente une étape importante pour notre équipe de recherche. Mais notre véritable avancée réside dans l’impact tangible que nous pouvons apporter à nos clients. En comparant les résultats de notre nouveau modèle avec ceux de nos concurrents et de notre modèle original, des traducteurs professionnels ont constaté que les traductions de Google nécessitaient deux fois plus de modifications pour atteindre la même qualité et que celles de ChatGPT en nécessitaient trois fois plus. Pour les entreprises qui traduisent un grand nombre de documents, l’impact sur leur efficacité et leur productivité est indéniable. Cela permet de libérer du temps pour les traducteurs afin qu’ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée », explique Stefan Mesken, vice-président de la recherche.

Le modèle de nouvelle génération n’est pour l’instant proposé qu’aux clients de DeepL Pro pour les traductions en anglais, japonais, allemand et chinois simplifié. D’autres langues seront très bientôt disponibles. Le nouveau modèle de LLM peut être activé dans le traducteur en ligne en sélectionnant « Modèle de nouvelle génération » et permet aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience de traduction.

