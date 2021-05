La solution iPaaS Boomi était l’une des dernières grandes activités logicielles conservées par Dell. Elle vient d’être revendue pour 4 milliards de dollars.

C’est un peu impressionnant et pas forcément très compréhensible. Mais depuis la fusion Dell EMC, Dell Technologies n’a cessé de se séparer peu à peu de toutes ses activités logicielles.

Cela a commencé par la vente en 2016 de la division « Dell Software » (héritée de l’acquisition de Quest Software et de SonicWall en 2012), puis celle de RSA (issue du rachat d’EMC) en 2016, et enfin celle récemment annoncée de VMware (là encore récupérée dans l’escarcelle d’EMC et qui va devenir une société indépendante d’ici la fin de l’année).

Il ne restait plus dans le portfolio Dell que la solution Boomi. Même si l’iPaaS (Integration Platform as a Service) est un service désormais de plus en plus indispensable aux entreprises pour servir les besoins d’automatisation et d’intégration cloud, la vente de la solution était envisagée et portée par des rumeurs depuis plusieurs années déjà.

C’est aujourd’hui chose faite ! Dell annonce que deux fonds d’investissement, Francisco Partners et TPG Capital, se sont portés acquéreur de Boomi pour 4 milliards de dollars.

Pour Jeff Clarke, COO de Dell Technologies, l’opération s’inscrit dans la logique de focalisation de Dell sur une croissance portée « par la modernisation de nos infrastructures de base et de nos activités PC et par un développement dans des domaines prioritaires comme le cloud hybride et privé, le bord, les télécommunications et l’APEX ».

Considéré comme l’un des 3 leaders du marché de l’intégration par Gartner comme par Forrester, Boomi compte 15 000 entreprises clientes dans le monde. Créée en 2000, acquise par Dell en 2010, Boomi a étendu sa plateforme iPaaS à l’API Management, à l’automatisation des Workflow et à la préparation et gouvernance des données.

L’entreprise va désormais voler de ses propres ailes et probablement viser une introduction en bourse dans les années à venir.