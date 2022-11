Associé aux solutions data cloud de Microsoft, Delphix simplifie, accélère et sécurise l’exploitation de données hétérogènes en automatisant la mise en conformité, qu’il s’agisse de RGPD ou autres réglementations spécifiques aux différents secteurs d’activité.

Exploiter un patrimoine de données éparpillées dans les systèmes internes et externes de l’entreprise n’a jamais été une opération simple, tout particulièrement à l’heure du multicloud. D’autant que ces données sont généralement stockées dans des formats hétérogènes qu’il faut homogénéiser avant de pratiquer des analyses, entrainer des modèles, alimenter des applications et des processus de tests, etc. Le processus est d’autant plus complexe qu’il faut en outre respecter des réglementations et notamment le RGPD. Autrement dit, les données doivent généralement être anonymisées avant d’être utilisées.

Spécialiste des données de test du DevOps, Delphix propose d’automatiser cette mise en conformité des données en s’intégrant directement à Intelligent Data Platform de Microsoft.

Leader du Magic Quadrant™ for Cloud DBMS Platforms de Gartner, Microsoft propose une multitude de solutions pour accélérer l’exploitation des données, dont un ETL pour dompter la complexité et maitriser l’hétérogénéité. « Delphix comble les déficits de conformité ETL », spécifie l’éditeur en repérant les informations sensibles dans toute l’entreprise et en automatisant le masquage des données là où elles résident.

Plus concrètement, Delphix s’interface au processus d’extraction, de transformation et de nettoyage en remplaçant à la source les valeurs réelles de données confidentielles et/ou sensibles par des équivalents fictifs, mais réalistes. La solution préserve ainsi la qualité des référentiels tout en excluant le risque d’exposition de données personnelles. Compatible avec la majorité des réglementations sur la confidentialité des données, Delphix peut aussi des filtres adaptés aux contraintes spécifiques à chaque secteur d’activité.

Dit autrement, en s’intégrant aux solutions data de Microsoft, l’éditeur simplifie, accélère et sécurise tous les processus d’ingestion de données, qu’il s’agisse ensuite de pratiquer des analyses, réaliser des tests, alimenter des applications etc.

« Delphix fait partie des acteurs qui apportent une valeur ajoutée en intégrant ses solutions avec Microsoft Intelligent Data Platform », indique Faisal Mohamood, vice-président du pôle Azure Data chez Microsoft. « L’étroite intégration avec les produits Delphix est exactement le type de solution technologique qui offre aux data engineers les meilleures conditions possibles pour accélérer le transfert des données entre les sources et les cibles, tout en facilitant la mise en conformité avec les réglementations internationales sur la confidentialité des données. »

À lire également :