Entre inflation galopante et perte de confiance envers les garagistes, l’entretien automobile devient un casse-tête pour de nombreux conducteurs. Et si la solution passait par l’accès aux données automobiles ? En donnant aux automobilistes les moyens de comprendre, diagnostiquer et anticiper l’entretien de leur véhicule, ces outils révolutionnent la relation entre particuliers et professionnels.

Après bientôt trois ans d’inflation exceptionnelle, les passages chez le garagiste sont plus que jamais redoutés par un nombre croissant de Français dont le pouvoir d’achat est au plus bas. Dans ce contexte, maintenir l’entretien du parc automobile national à un niveau suffisant devient un enjeu majeur de sécurité comme de responsabilité écologique. Face à ce défi, la démocratisation de l’accès aux données automobile pourrait constituer un levier déterminant.

L’entretien automobile, un enjeu de sécurité et d’écologie

La question de l’entretien automobile mériterait d’être posée quand bien même elle ne constituerait qu’un enjeu de pouvoir d’achat. Elle est cependant bien plus. On sait en effet que des voitures régulièrement entretenues sont plus sûres et émettent moins de gaz à effet de serre. Le décrassage du filtre à particule, le contrôle de la pression des pneus ou encore le changement de pièces usées peut en effet réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de particules fines tout en réduisant considérablement le risque d’accidents. Encourager un entretien assidu des véhicules devrait donc être une priorité de toute politique de sécurité comme de lutte contre le changement climatique.

Une nouvelle vague du do-it-yourself

Alors que le budget des ménages reste malmené par la conjoncture économique au même titre que celui de l’Etat, assurer le maintien du niveau d’entretien des véhicules exige de faire preuve d’inventivité. Comment permettre qu’une maintenance régulière soit assurée sur l’ensemble des véhicules alors même que le budget des conducteurs ne cesse de se restreindre ? La réponse pourrait bien venir d’une tendance émergente : la nouvelle vague de l’entretien do-it-yourself.

Alors que la généralisation de l’électronique embarquée et la perte des savoir-faire mécaniques de base avaient largement réduit le nombre de conducteurs réalisant eux-mêmes l’entretien de leurs véhicules, cette pratique est aujourd’hui sur le retour grâce à la diffusion d’un ensemble d’outils innovants. C’est le cas des solutions d’auto-diagnostic électronique mais aussi des plateformes d’entraide et de partage de données automobiles.

Faire entrer l’entretien collaboratif dans une nouvelle ère

En donnant accès à un grand nombre de données fournies par les constructeurs, ces plateformes facilitent en effet l’identification des pannes et le suivi de son entretien régulier. Certaines proposent ainsi d’établir des plans d’entretien adaptés au modèle et au kilométrage de chaque véhicule tandis que d’autres fournissent des éléments statistiques sur les avaries les plus fréquentes sur chaque modèle.

La mise en relation des conducteurs permet quant à elle une diffusion et un partage de l’expérience entre utilisateurs ayant rencontré le même problème et disposant ainsi de données fiables pour prendre en charge eux-mêmes la maintenance de leur voiture. Des pratiques d’entretien collaboratif qui existaient sous d’autres formes avant l’apparition d’internet puis sous la forme de forums mais qui peuvent désormais se généraliser en s’appuyant sur des sources d’informations fiables.

Des données ouvertes pour retisser la confiance entre professionnels et particuliers

En 2020, un sondage IFOP révélait qu’un français sur deux ne faisait pas confiance aux garagistes !

Un résultat qui venait confirmer ceux des nombreuses autres études démontrant la mauvaise image dont pâtissent ces professionnels.

Si cette réputation peut être attribuée aux mauvaises pratiques d’une minorité de garagistes profitant de la méconnaissance de la mécanique de leurs clients, elle n’est pas une fatalité. Les plateformes de partage de données automobiles permettent en effet d’estimer le coût d’une intervention en se basant sur des données ouvertes relatives à des opérations comparables réalisées sur d’autres véhicules et sur l’expérience d’autres utilisateurs. Une information cruciale pour le rétablissement de la confiance entre particuliers et professionnels et qui pourrait bien elle aussi encourager un entretien régulier.

Face à des contraintes budgétaires fortes, la démocratisation de l’accès aux données automobiles constitue donc un outil précieux pour faciliter l’auto-entretien des véhicules et ainsi lutter contre les émissions de gaz à effet de serre comme l’insécurité routière. Cependant, ils ne remplacent pas l’expertise d’un professionnel et peuvent au contraire contribuer à réconcilier les Français avec leurs garagistes.

Par Dali Ati, Directeur France de Carly

