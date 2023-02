Entre la transition vers l’électrique, la transformation numérique et la connectivité croissantes des transports individuels, l’industrie automobile connaît actuellement une transformation en profondeur. Elles obligent les constructeurs à repenser leur modèle basé sur plusieurs décennies d’un avantage concurrentiel durement acquis, et donc à entreprendre une transformation sans précédent.

Numérisation, IoT/OT : nouveaux défis, nouvelles opportunités

La convergence au sein de l’industrie automobile entraîne un déferlement de technologies et de disciplines de développement d’un genre nouveau. À l’heure actuelle, un véhicule (électrique) moderne est essentiellement un ordinateur sur roues doté d’innombrables puces, capteurs, dispositifs d’affichage et autres composants numériques ayant par le passé joué un rôle secondaire dans la construction d’automobiles. Le processus et les sites de production sont désormais un ensemble d’Internet des Objets, de systèmes industriels (OT) et de technologies robotiques, et dépendent largement de systèmes d’information d’entreprise (IT) sophistiqués, qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur (de la commande des pièces nécessaires à la production du véhicule à sa livraison).

Les constructeurs automobiles opèrent sur un marché international très concurrentiel, et ils sont donc soumis à une forte pression en matière de coût. L’efficience et la qualité de l’orchestration de l’ensemble des sous-catégories de leur processus de fabrication représentent donc des facteurs décisifs. Dans cette optique, les systèmes d’information d’entreprise jouent un rôle important, mais introduisent également de nouveaux risques de sécurité.

Moderniser les infrastructures informatiques, centraliser les outils, augmenter l’efficience

L’industrie étant de plus en plus numérique, l’interdépendance entre les technologies informatiques, de production et embarquées va crescendo. Nous avons donc d’un côté une poussée pour l’innovation et le changement, et de l’autre une pression croissante exercée par les coûts et les réglementations. Face à des environnements technologiques de plus en plus complexes, les entreprises doivent trouver des solutions pour réduire leurs coûts d’exploitation sans compromettre leur risques cyber. Une des mesures envisagées consiste à rationaliser leur parc en modernisant chaque outil. Beaucoup de sociétés s’intéressent à des concepts basés sur une plateforme intégrée, afin de remplacer leurs outils technologiques devenus obsolètes, ainsi que la pléthore de solutions utilisées pour les gérer. En effet, les gains d’efficacité recherchés ne peuvent être réalisés qu’avec une plateforme complète capable d’harmoniser des dizaines de solutions et de rationaliser les processus.

En réponse à la convergence entre IT et OT, les entreprises cherchent à profiter d’une visibilité, d’une gestion et d’une protection transparentes de l’ensemble des actifs technologiques utilisés en production. Chez la plupart des constructeurs, les systèmes d’information d’entreprise et les équipements industriels fonctionnent indépendamment depuis des années. La mise en réseau des différents écosystèmes laisse encore à désirer, et les solutions complètes manquent à l’appel.

Les professionnels expérimentés des deux bords savent qu’il ne suffit pas de copier des modèles informatiques spécialisés dans des environnements industriels. En effet, les systèmes d’exploitation obsolètes, les fenêtres de changement restrictives, les caractéristiques techniques inflexibles et la segmentation des réseaux constituent autant de défis pour la consolidation de ces environnements. Cependant, grâce aux récents progrès technologiques et à la collaboration renforcée entre ces deux sous-domaines, des entreprises de premier plan sont en mesure de réduire les risques et d’augmenter leur capacité, sans nuire à leur production.

La sécurité des systèmes d’information d’entreprise est essentielle pour les sites de production modernes

Les constructeurs automobiles développant et transformant leurs sites de production devront également investir dans des solutions et technologies modernes de cybersécurité. L’infrastructure informatique contemporaine repose sur d’innombrables équipements tels que des postes de travail, des ordinateurs portables, des serveurs, des tablettes, et tout autant de machines de production connectées. Chacun de ces appareils possède sa propre identité numérique, et peut être attaqué par des cybercriminels. Les équipements particulièrement mal sécurisés, à l’image des ordinateurs non patchés, présentent donc un énorme risque pour toute la production, voire pour l’ensemble de l’entreprise.

Dans l’industrie automobile de demain, seuls les constructeurs ayant mis en place des solutions de sécurité parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de leur envergure auront une chance de réussir. Avoir une visibilité maximale sur l’ensemble des endpoints d’un réseau est en effet une condition essentielle au fonctionnement transparent et sécurisé d’un site de production. Dans un contexte d’électromobilité mondialisée et connectée, seuls les acteurs assurant une supervision globale et complète de leur infrastructure technologique peuvent rivaliser avec la concurrence. Ces fabricants doivent investir dans les solutions et technologies de sécurité les plus récentes pour conserver l’ascendant sur la concurrence, et protéger leurs ateliers de production et l’ensemble de leurs activités des cybermenaces.

La capacité d’innovation et la cybersécurité comme nouvelles assises

En résumé, en plus de les faire entrer dans une nouvelle ère en matière de transports et de concurrence, la numérisation de l’industrie automobile présente également de nouveaux défis et risques pour les constructeurs. Leur capacité à sortir leur épingle du jeu à l’heure de la mobilité électrique dépendra de leur aptitude à relever ces défis et à s’adapter à ce changement de paradigme. Les entreprises prenant proactivement des mesures pour sécuriser leurs infrastructures informatiques et systèmes de gestion des données, et pour se protéger des cybermenaces auront toutes les chances de réussir dans l’industrie automobile du futur. La clé du succès à l’heure des transports numérisés réside dans la capacité des entreprises à innover, à s’adapter et à sécuriser leur processus de production.

____________________________

Par Tom Molden, DSI, Global Executive Engagement, Tanium

À lire également :