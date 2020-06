Le nouveau baromètre de la Vie Numérique établi par Celside Insurance donne un bon aperçu des comportements des Français face aux objets numériques qui animent leur quotidien.

Ainsi, l’étude dévoile que :

– 64% des Français consultent leur smartphone dans leur lit juste avant de se coucher.

– 71% des Français utilisent leur smartphone dès le levé.

– 66% des Français consultent leur smartphone pendant qu’ils mangent.

Les Français utilisent leur smartphone au moins une fois par semaine pour :

– consulter leurs comptes bancaires (58%)

– écouter de la musique (57%)

– jouer à des jeux vidéo (42%)

– comme un moyen de paiement (36%)

Perçue de façon très positive par 81% des sondés, l’étude révèle également les attentes des Français face à la 5G :

– 1 Français sur 10 changera de smartphones pour un modèle 5G dès que les offres seront disponibles.

– 38% des Français passeront à la 5G lors du remplacement de leur smartphone actuel.

– 46% des moins de 35 ans l’attendent pour bénéficier d’une connexion Internet plus rapide.

– 42% des moins de 35 ans comptent sur la 5G pour plus de confort dans le streaming vidéo et les jeux.

– 17% des séniors espèrent que la 5G facilitera la téléconsultation.

Bref, les Français sont accrocs aux smartphones. Pourtant, quand on leur demande ce qu’ils n’aimeraient surtout pas perdre, ils sont 52% à dire en priorité « leur carte de crédit », 41% « leurs papiers d’identité », 38% « les clés de leur maison ». Ils ne sont que 30% à citer leur smartphone, peut-être parce que le perdre est une bonne opportunité pour en racheter un neuf…