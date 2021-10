Microsoft et Google, chacun de leur côté, proposent aux entreprises de nouveaux tableaux de bord pour calculer l’empreinte carbone des services cloud qu’elles utilisent et les gains qu’elles peuvent en attendre en la matière en comparaison d’un hébergement dans leur propre datacenter.

Azure et Google Cloud ont découvert un nouveau terrain de bataille qui les avantage sur AWS : la réduction des émissions carbone de leurs clouds respectifs et l’impact positif sur l’empreinte écologique de leurs clients… Avec une volonté d’afficher plus de transparence sur ces sujets, chacun des deux clouds a lancé son propre outil de mesure et reporting des emissions CO2.

Ainsi, cette semaine; à l’occasion de sa conférence Google Cloud Next’21, Google a cherché une nouvelle fois à démontrer son avance en matière de cloud « propre ». Outre l’annonce de nouveaux partenariats avec CARTO, Climate Engine, Geotab, NGIS et Planet pour s’assurer que leurs applications soient bien disponibles sur Google Cloud, l’hyperscaler a annoncé une nouvelle fonctionnalité gratuite « Carbon Footprint Preview » pour fournir aux entreprises qui utilisent ses services un reporting détaillé des émissions de CO2 que leurs usages du cloud Google génèrent.

« Les entreprises peuvent tirer parti de ces données pour leurs audits internes et démontrer leurs efforts de réduction d’émissions carbone. Construit en collaboration avec des clients comme HSBC, L’Oréal et Atos, ce nouvel outil de reporting Google sur l’empreinte carbone procure davantage de transparence afin de mieux aider les clients à atteindre leurs objectifs climatiques », explique Jenn Bennett, responsable Sustainability chez Google Cloud. « Les clients peuvent surveiller les émissions CO2 de leurs usages cloud au fil du temps, par projet, par produit et par région, et ainsi donner aux équipes informatiques et aux développeurs les moyens de mesurer leur empreinte carbone. Certes ces émissions ne sont qu’une partie de leur empreinte environnementale, mais un tel rapport permet de mesurer les progrès par rapport aux objectifs de réduction de carbone ».

Quelques heures après cette annonce, Microsoft réagissait en annonçant des son côté le lancement de « Microsoft Emissions Impact Dashboard », un nouveau tableau de bord dédié à la mesure des émissions carbone pour aider les clients à quantifier, analyser et réduire les émissions associées à leur utilisation du cloud Microsoft. Ce tableau de bord n’est en réalité pas une nouveauté mais une évolution du « Microsoft Sustainability Calculator » introduit l’an dernier.

Ce tableau de bord permet aux organisations de mesurer leur impact par mois, service et région pour l’ensemble des services cloud consommés. Mais il permet aussi aux clients de saisir des informations sur les activités non migrées vers le cloud afin d’obtenir une estimation des économies d’émissions résultant de la migration vers le cloud Microsoft. « Ce tableau de bord offre une totale transparence sur les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de nos services cloud » explique Kees Hertogh, General Manager chez Microsoft. La particularité du nouveau tableau de bord est d’intégrer les émissions de « Scope 3 » autrement dit celles de la supply chain. Ceci afin d’offrir une vue plus réaliste et complète des émissions indispensable pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions « éco-responsables ». Par ailleurs, Microsoft a annoncé un évènement en ligne le 27 octobre dédié à ces sujets : What’s Next for Sustainability…

