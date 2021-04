L’Association for Computing Machinery vient d’annoncer les lauréats 2020 du très respectable « Turing Award », sorte de Prix Nobel de l’informatique : Alfred Aho et Jeffrey Ullman.

Alfred Vaino Aho et Jeffrey David Ullman se sont rencontrés pour la première fois dans la file d’attente pour l’entrée à l’université de Princeton en 1963, université alors très convoitée pour son département informatique naissant. Et ils ont vécu leurs premières aventures en entreprise ensemble, en entrant tous les deux chez Bell Labs en 1967. Là, ils vont beaucoup œuvrer sur les langages informatiques et sur les notions de design algorithmique.

Ils sont notamment les auteurs de deux ouvrages bien connus : « The design and analysis of Computer Algorithms » (1974) et « Principles of Compiler Design » (1977).

Ce dernier est d’ailleurs toujours édité dans une version depuis modernisée et enrichie par Ravi Sethi et Monica Lam sous le titre « Compilers : Principles, Techniques & Tools ».

Leurs travaux autour des « building blocks » et des compilateurs sont aujourd’hui unanimement reconnus et récompensés par le convoité Prix Turing de l’Association for Computing Machinery (ACM).

Alfred Aho (79 ans, Professeur émérite de l’université de Columbia) et Jeffrey Ullman (78 ans, Professeur émérite de l’université de Stanford) vont ainsi se partager le chèque de 1 million de dollars qui accompagne le prix Turing.

Mais plus que l’argent, ils auront l’honneur de voir leur nom figurer sur la prestigieuse liste des lauréats où figurent des précurseurs et visionnaires tels que Maurice Wilkes (créateur de l’EDSAC), Marvin Minsky (l’un de pères du Machine Learning), Edsger Dijkstra (père du Algol), Edgar F. Codd (inventeur des bases relationnelles), Ken Thompson et Dennis Ritchie (créateur d’UNIX), Niklaus Wirth (langages Pascal et Modula), Douglas Engelbart (et ses travaux sur une informatique interactive), Jim Gray (génie des databases et inventeur des traitements transactionnels), Alan Kay (papa de la programmation-objet avec Smalltalk), Tim Berners-Lee (pour l’invention du Web et du navigateur Web), Yann LeCun (pour ses travaux sur le Deep Learning), Edwin Catmull (l’un des pères de l’image de synthèse) et bien d’autres…