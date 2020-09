e-SignProof propose une solution de signature électronique facturée au nombre mensuel de signatures, utilisable en mode multi-utilisateurs illimités. L’offre se veut facile à intégrer dans les applications (CRM, ERP, web …) utilisées par l’entreprise ou 100% accessible en ligne. Les modules de paiement éditent des API compatibles avec le Digital Signing Process d’e-SignProof.

L’entreprise est hébergée par Scaleway dont les serveurs sont certifiés ISO27001 (exigences en matière de système de management de la sécurité de l’information) et conforme à l’hébergement des données de santé (HDS). Les données sont chiffrées à l’aide de l’AES-256, répliquées plusieurs fois et stockées au sein de DC4, le Databunker anti-atomique de Scaleway situé à 25 mètres de profondeur sous terre, en plein Paris.

e-SignProof est RGPD-friendly mais apporte en prime une sécurisation supplémentaire. Ainsi, l’authentification par SMS est envoyée à partir d’un serveur indépendant physiquement et numériquement de celui hébergeant la solution Digital Signing Process. Aucune donnée personnelle sensible n’est hébergée chez e-SignProof qui ne dispose que des prénom et nom, de l’adresse e-mail et d’un numéro de téléphone pour l’option à double authentification.

Daniel Piestrak, fondateur de l’entreprise, indique : « Nous avons dès le départ construit notre solution en prenant en compte les besoins de nos clients et leurs attentes ».

Nouvelle venue et appartenant au groupe BPS Ltd, e-SignProof ambitionne de rejoindre le peloton du top 5 dans le domaine du Digital Signing Process dans les 3 ans à venir.