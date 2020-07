Les petites entreprises et les indépendants sont des professionnels et à ce titre ils ont l’obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile. Et au-delà de ce devoir, ils peuvent également souhaiter se prémunir contre les aléas de la vie numérique et avoir des garanties spécifiques dans leur contrat d’assurance.

Malheureusement, les grands noms du secteur ont des offres qui sont surtout pensées pour les grandes sociétés aux nombreux collaborateurs.

C’est sur ce créneau particulier que se positionne Easyblue en lançant diverses polices « Cyber » spécialement étudiées pour les petites structures et les travailleurs indépendants.

Avantages supplémentaires, les solutions sont 100% numériques et accessibles par voie dématérialisée et les contrats s’adaptent aux évolutions de l’entreprise et donc de ses besoins en assurance.

A noter que pour aider les télétravailleurs et ceux qui ne peuvent se rendre au bureau, Easyblue prend en charge les primes de tous les contrats de cyber-assurance souscrit avant le 1er septembre, fin espérée de la crise sanitaire.