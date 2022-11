Avec la dernière version de son outil SOLIDServer, EfficientIP veut donner les moyens aux entreprises de mieux contrôler les coûts et la conformité dans des environnements multicloud.

Le français EfficientIP propose la plateforme SOLIDServer destinée à centraliser, automatiser et sécuriser les services DHCP, DNS et d’administration des IP, un ensemble de services baptisé DDI. Deux nouvelles fonctionnalités viennent enrichir la version 8.2 de cette plateforme : Cloud Observer et Network Object Manager. Celles-ci sont chargées d’apporter une visibilité sur les coûts et le niveau de conformité dans des contextes multicloud.

Techniquement, Cloud Observer identifie et consolide toutes les instances, avec les informations réseaux associées, pour la plupart des fournisseurs, en particulier pour les hyperscalers Google Cloud Platform, Microsoft Azure, AWS mais aussi VMware Cloud Platform. Le périmètre des données recensées va des ressources consommées (CPU, espace disque, mémoire) aux adresses IP utilisées. Cloud Observer donne un accès unifié à ces données à travers un tableau de bord. L’objectif est de faciliter le contrôle des coûts ainsi que les audits et la génération des rapports. Cette outil fournit également une plateforme de gestion unifiée pour vérifier le statut des machines virtuelles en cours d’exécution et identifier celles qui ne sont plus utilisées. Ce qui donne une visibilité exhaustive et facilite la reconnaissance des menaces potentielles.

Le deuxième nouveauté, Network Object Manager, inventorie les équipements présents sur les réseaux, virtuels et physiques, dans le but de modéliser et visualiser facilement les topologies de ces derniers. Ces données peuvent être partagées avec d’autres systèmes pour permettre l’automatisation des processus. La conception et les déploiements de réseaux peuvent également être automatisés.

Selon EfficientIP, qui met en avant des études de Gartner, ces solutions suivent le mouvement général d’automatisation de l’administration des infrastructures. Un point qui devient spécialement sensible dans des contexte multicloud. Elles ont également pour but d’aider à sécuriser les réseaux en apportant une meilleure visibilité.