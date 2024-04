L’éditeur marseillais spécialisé dans la cybersécurité des TPE et PME, Eho.Link, renforce son offre y en intégrant un service d’interconnexion vasé sur un VPN Peer-To-Peer pour mieux protéger les collaborateurs nomades ou en télétravail.

Fondée il y a cinq ans, Eho.Link est un acteur un peu à part dans l’écosystème français de la cybersécurité. Son approche vise à simplifier à l’extrême la cybersécurité pour les artisans, TPE, et PME. Ici pas de configuration, pas d’installation complexe, pas d’outils à déployer sur tous les postes… Sa solution intégrée comporte une Box – « L’Eho.Box » – qui se place entre le switch réseau principal et la Box de l’opérateur Internet. Celle-ci analyse et protège tout le trafic réseau et tous les appareils qui y sont connectés (ordinateurs, imprimantes, IoT, …). La box connecte également l’entreprise à un service SaaS de pilotage de la cybersécurité : « Eho.Network« . Ce dernier permet au responsable de gérer les visiteurs, les authentifications, la performance du trafic internet, les politiques d’accès à Internet, et d’implémenter aisément de bonnes pratiques à travers toute l’entreprise.

Protéger la mobilité

Seul inconvénient de l’offre, elle ne protège réellement que les collaborateurs présents dans l’entreprise. C’est pourquoi Eho.Link ajoute aujourd’hui à son offre une nouvelle solution pour protéger tout aussi simplement les utilisateurs nomades et ceux en télétravail. Dénommée Ého.Connect, fournit une connexion privée et sécurisée, façon VPN. Mais Ého.Connect se veut plus simple, plus rapide et plus sécurisé que les protocoles VPN existants. Il utilise des cryptographies de pointe et a une conception épurée, ce qui facilite son audit et sa maintenance. Ého.Connect fonctionne en réalisant des tunnels chiffrés entre les équipements informatiques assurant ainsi une connexion sécurisée et privée. La solution peut aussi être utilisée pour protéger et sécuriser l’interconnexion entre deux sites distants.

L’éditeur explique que sa solution « fonctionne de manière bidirectionnelle : les tunnels de connexion se réalisent dans les deux sens entre deux équipements contrairement aux VPN classiques unidirectionnels qui se connectent toujours du client vers le serveur. La communication bidirectionnelle permet une plus grande interaction et une adaptation plus dynamique aux besoins des échanges et aux réactions des interlocuteurs. »

Authentification forte et architecture P2P

La solution Ého.Connect se démarque à la fois par son mécanisme d’authentification forte intégré à Ého.Network (qui évite aux utilisateurs de gérer des mots de passe spécifiques au VPN tout en offrant une authentification à deux facteurs) et par sa conception P2P (Peer-to-Peer) qui évite de passer par un serveur central. Selon l’éditeur « cette conception P2P réduit la latence, améliore la performance des connexions tout en diminuant la dépendance à une infrastructure centrale, ce qui est un avantage en termes de résilience, de confidentialité et de souveraineté ». Une solution technique qui ressemble beaucoup à la technologie Eho.CircleTrust lancée en octobre dernier et sur laquelle Eho.Connect repose très probablement.

Pour Christophe Mansincal, Président d’Eho.Link, « Ého.Connect permet d’offrir un nouveau moyen de communication. La combinaison du client WireGuard, d’une authentification forte, d’une architecture P2P et d’un réseau MESH le rend particulièrement adapté aux besoins des entreprises et des utilisateurs individuels à la recherche d’une solution puissante, sécurisée et extrêmement simple. »

