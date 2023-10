L’éditeur marseillais ÉHO.LINK, spécialisé dans les problématiques de cybersécurité des TPE et PME, veut s’imposer un peu plus dans le domaine de la cybersécurité avec le lancement d’un ambitieux projet de R&D, Ého.CircleTrust. Cette initiative souveraine vise à fournir une plateforme ultra-sécurisée pour l’échange d’informations entre les utilisateurs.

Les acteurs français qui s’intéressent davantage aux PME et TPE qu’aux grandes entreprises ne sont pas si nombreux. La startup ÉHO.LINK en fait partie. Elle propose notamment ÉHO.NETWORK, solution d’analyse et d’administration des usages Internet afin d’améliorer l’efficacité du réseau et faciliter la prise de conscience des collaborateurs. Cette solution accompagne au quotidien les chefs de petites et moyennes entreprises et leurs collaborateurs dans une utilisation responsable et sécurisée d’internet.

Cette semaine, la jeune pousse lance un nouveau projet de R&D lui aussi très original. La singularité d’Ého.CircleTrust réside dans son architecture novatrice. Elle aspire à établir un tunnel de communication, semblable à un VPN, entre deux utilisateurs sans nécessiter d’intermédiaire. Cette conception garantit une immunité contre les cybermenaces, permettant ainsi des échanges en toute confiance au sein d’un cercle dénommé CircleTrust. Les données transmises à travers cette plateforme « souveraine » sont inaccessibles aux interceptions, offrant une confidentialité inégalée. La technologie sous-jacente s’appuie sur un brevet déposé en juillet 2022, promettant une solution souveraine, simple, usuelle et sécurisée​.

Christophe Mansincal, Président d’ÉHO.LINK explique ainsi que « Ého.CircleTrust a pour but de développer la première solution de communication sécurisée, basée sur une technologie VPN point à point, bidirectionnelle, sans surface d’attaque, accessible à tout le monde, des particuliers aux entreprises. Ce projet stratégique mobilise plusieurs millions d’euros d’investissement et la constitution d’une équipe dédiée à son développement d’ici 2024. Pour mener à bien ce projet d’envergure, ÉHO.LINK peut compter sur l’expertise de ses ingénieurs et sur sa participation active aux projets de Cybersécurité les plus emblématiques du marché. »

