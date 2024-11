Le nouveau classement TOP500.org, publié cette semaine, confirme non seulement la supériorité américaine mais aussi celle du « El Capitan », le superordinateur du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), qui s’empare de la première place, surpassant ainsi Frontier et Aurora.

Frontier, installé au Oak Ridge National Laboratory (ORNL), avait marqué l’histoire en 2022 en devenant le premier superordinateur exascale opérationnel, atteignant une performance record de 1,206 exaflops. Cette prouesse technologique, signée Hewlett Packard Enterprise (HPE) et AMD, avait propulsé Frontier au sommet du TOP500, ouvrant une nouvelle ère pour le calcul scientifique et industriel.

En mai dernier, le classement TOP500, laissait supposer que le Frontier serait très rapidement dépassé par Aurora, le second HPC exascale américain alors encore en construction et pourtant déjà qualifié d’une seconde place. Propriété du Argonne National Laboratory (ANL), conçu par Intel et HPE, Aurora n’aura jamais pu officiellement prendre la tête du TOP500 malgré sa puissance de calcul de 1,376.

Car le nouveau classement TOP500 publié cette semaine célèbre le troisième HPX exaflopique des USA que l’on ne pensait pas aussi avancé dans sa construction. El Capitan s’empare d’ores et déjà du classement TOP 500 qu’il pourrait bien dominer durant quelques années.

La montée en puissance d’El Capitan, toujours en assemblage, hébergé au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), redéfinit aujourd’hui les standards. Ce système pulvérise les records en affichant une performance de 1,742 exaflops lors des tests High-Performance Linpack (HPL). Construit par HPE Cray en collaboration avec AMD, il est équipé de 44 544 unités de traitement accéléré (APU) AMD Instinct MI300A.

El Capitan sera principalement utilisé pour des tâches critiques de simulation de la sécurité des stocks nucléaires américains. En plus de ses applications nucléaires, il sera aussi employé pour la recherche en biologie, les prévisions météorologiques, la surveillance des tremblements de terre, la simulation de catastrophes et même l’intelligence artificielle.

Il s’il est surpuissant, il n’en demeure pas moins relativement efficace, atteignant 58,89 gigaFLOPS par watt, ce qui le place à la 18e place du classement Green500.

