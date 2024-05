Le classement de printemps du « TOP500.org » qui liste les 500 supercalculateurs (HPC) mondiaux les plus performants vient d’être publié. Pas de grande surprise, mais le Frontier, premier ordinateur exaflopique officiel, pourrait perdre sa première place au prochain classement.

Avec un peu d’avance sur le calendrier, Top500.org vient de publier son classement de référence biannuel des supercalculateurs les plus puissants de la planète. Ce 63ème classement s’inscrit dans le prolongement du précédent.

En première position, le Frontier de l’ORNL, officiellement le premier HPC exaflopique au monde, conserve la première place du classement. Mais il n’est désormais plus seul dans les hautes sphères de l’exascale. Car l’Aurora de l’Argonne le talonne déjà avec un score de 1,012 EFlop/s alors même que la machine est encore en cours d’assemblage et n’a pas atteint sa taille réelle.

Le problème, c’est que ce classement n’est probablement pas juste. Car la Chine refuse depuis 2019 de publier les résultats de ses benchmarks et garde le plus grand secret sur l’existence et la puissance de ces HPC. Comme récemment expliqué, en se fiant aux publications de chercheurs chinois, il paraît très vraisemblable que la Chine dispose désormais de deux ordinateurs exaflopiques : le Tianhe Xingyi et l’OceanLight. Tous deux dépasseraient les 1,2 exaflops et tous deux auraient même été inaugurés avant le Frontier.

Pour en revenir au 63 ème classement TOP500, le troisième HPC est une nouvelle fois la machine Cloud « Eagle » d’Azure. Dotée de processeurs Xeon Platinum 8480C et de 14.400 accélérateurs NVidia H100, elle affiche 561 PFlops. Notamment construite pour les besoins d’apprentissage des IA d’OpenAI, elle devrait prochainement être surpassée par un nouveau HPC bâti par Microsoft pour l’apprentissage du futur modèle GPT-5. La question est de savoir si ce nouveau HPC signé Azure atteindra l’exaflop.

Bientôt du changement

Le reste du classement est assez inchangé. On notera quand même l’entrée dans le TOP 10, en sixième position, du HPC européen ALPS du Swiss National Supercomputing Center (avec ses 270 PFlop/s). Il rejoint les HPC d’EuroHPC que sont le LUMI (5ème), le LEONARDO (7ème), le MareNostrum 5 (8ème).

Azure compte 7 machines HPC dans le Top 100. Il est le cloud le plus présent dans ce classement puisque seul AWS y figure également avec une seule machine, la US-EAST1-1A en 96ème position!

Les deux anciens leaders du classement des années 2020, le Summit d’IBM (9ème) et le Fugaku japonais de Riken (en 4ème position), continuent de préserver leur présence dans le TOP 10. Ce qui ne devrait pas durer avec l’arrivée en fin d’année d’un troisième ordinateur exaflopique américain (le El Capitan) et d’autres machines Azure ou NVidia actuellement en préparation.

On notera au passage que la construction du Jupiter, le premier HPC exaflopique européen, n’est plus attendue pour cette année. Elle devrait finalement prendre au moins un an de retard et ne démarrer au plus tôt que fin 2025. En effet, le fournisseur du processeur principal, l’européen SiPearl, a annoncé cette semaine repousser d’un an la disponibilité de son Rhea-1 afin de le doter en standard de 80 coeurs ARM Neoverse v1. Une bien mauvaise nouvelle pour l’Europe.

NVidia règne sur le Green500

Autre classement publié en parallèle, celui sur les superordinateurs les plus écoresponsables au monde. Le Green500 montre que les mêmes énergivores accélérateurs GPU qui alimentent le boom de l’IA sont également à l’origine d’améliorations importantes sur l’efficacité énergétique des HPC !

Les sept systèmes les plus efficaces sur le plan énergétique utilisent des GPU Nvidia, tandis que la moitié d’entre eux, y compris les trois premiers, sont animés par les fameuses « super-puces » Grace-Hopper (GH200) de Nvidia. Avec une efficacité allant jusqu’à 72,7 gigaflops/watt, ces super-puces combinent un CPU ARM « Grace » à 72 cœurs et un GPU « Hopper » H100. Le GH200 constitue désormais la majorité des déploiements de Nvidia centrés sur le HPC. Ce sont justement ces super-puces qui animent l’ordinateur suisse ALPS entré directement en 6ème position du TOP500.

