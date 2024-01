Fabriqué par HPE Cray pour l’université de Stuttgart, le « Herder » n’est pas attendu avant 2027 mais il est financé par l’Allemagne en dehors du programme européen EuroHPC.

Alors que les États-Unis disposent déjà de deux ordinateurs Exascale opérationnels, le Frontier et le Aurora, et que l’Europe doit au travers du programme EuroHPC inaugurer son Jupiter en 2024 (déjà implanté en Allemagne) et le futur Jules Verne du TGCC français en 2026, l’Allemagne autofinance un autre HPC exascale pour l’université de Stuttgart…

En réalité, avec une enveloppe gouvernementale de 115 millions d’euros, l’université allemande veut moderniser son équipement informatique avec deux HPC et un déploiement en deux phases.

Dans un premier temps, l’université va remplacer son HPC « Hawk » actuel (20 PétaFLOPS, situé à la 42 ème place du dernier TOP500.org) par un HPC « Hunter » conçu par HPE. Doté de 136 noeuds HPE Cray EX4000 animés par des processeurs AMD Epyc et des GPU AMD MI300A, le Hunter devrait afficher une performance en pic de 39 PétaFLOPS tout en consommant 80% d’énergie en moins que son prédécesseur ! Il devrait être opérationnel dès le début de l’année 2025 si tout va bien.

Le second HPC, dénommé Herder, devrait lui atteindre les 1 ExaFLOPS de puissance maximale (et donc être un peu moins puissant que le Jupiter mais jouer quand même dans la catégorie des HPC exaflopiques). Il est attendu pour 2027. Ses spécifications techniques ne seront toutefois pas précisées avant 2025 et devraient tirer profit des retours d’expérience de la conception du « Hunter ». Il sera également construit par HPE Cray.

Rappelons que le Jupiter, premier HPC exaflopique de l’Europe construit par Atos-Eviden, sera équipé d’une part d’un cluster universel à base de processeurs européens Rhéa-1 de SiPearl et d’autre part d’un Booster Module doté de « superchips » – combinant CPU et GPU – GH200 de NVidia.

