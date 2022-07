Elon Musk annonce officiellement retirer sa proposition d’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Une annonce qui augure une bataille judiciaire et d’autres rebondissements… Explications.

L’annonce n’est pas véritablement une surprise. Depuis quelques semaines déjà, Elon Musk préparait le terrain affirmant que Twitter ne lui avait pas communiqué les « bons chiffres » en matière de Bots et comptes factices au sein du réseau. Elon Musk demandait à pouvoir accéder aux données du réseau social pour mener sa propre investigation en utilisant ses propres méthodologies de tests.

Pour Musk et ses avocats, « Twitter est en violation matérielle de plusieurs dispositions de cet accord et semble avoir fait des déclarations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s’est appuyé pour conclure l’accord de fusion. »

Selon eux, non seulement Twitter n’a pas répondu aux demandes de détails concernant les faux comptes et comptes de Bots de la plateforme mais plusieurs « Top Executives » (cadres dirigeants) auraient été virés récemment. En outre, un tiers de ses employés en charge de l’acquisition auraient également été limogés. Des actions qui iraient à l’encontre de l’obligation de Twitter de conserver substantiellement intactes les composantes de son organisation commerciale.

Le problème, c’est que l’on voit mal Elon Musk ne pas se renseigner en profondeur sur le sujet des faux comptes avant de signer le deal de départ. Il avait d’ailleurs à plusieurs reprises, notamment sur Twitter, annoncé vouloir s’attaquer aux menaces que représentaient les spams et les faux comptes lorsqu’il prendrait les rênes du réseau.

Sans surprise, Twitter a immédiatement réagi et n’est clairement pas sur la même longueur d’onde. Dans les faits, le réseau social semble avoir venu venir le revirement de Elon Musk et a déjà affuté sa défense. « Nous sommes déterminés à aller au bout la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et nous prévoyons d’engager une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause devant la Cour de chancellerie du Delaware » affirment les avocats de Twitter.

Difficile de savoir comment l’affaire – qui a déjà connu bien des rebondissements – va se terminer. Il n’est pas certain – même si c’est une tendance chez Elon Musk – que la dispute soit étalée dans ses détails au grand jour. L’histoire a déjà fait beaucoup de bruit et a nui à l’image du réseau social. Il est donc plus probable que toute cette histoire se résolve derrière les portes teintées des bureaux des avocats.

Soit Elon Musk ne veut vraiment plus du réseau social et il devra alors payer des millions de dollars de compensation prévus dans le contrat de fusion, soit il cherche simplement à faire baisser le montant de la transaction. Car depuis l’annonce du rachat, le cours de l’action Twitter a considérablement chuté, descendant sous les 40$ (alors que Musk a négocié 54$ par action). En outre, Musk est aussi en proie aux difficultés de Tesla et l’action du constructeur automobile qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis l’annonce du deal.

Toute cette histoire ressemble un peu à une mauvaise farce depuis le début… Et ça n’est pas fini. Le feuilleton Tech de l’été ?

