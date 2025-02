Une IA chinoise bouleverse Wall Street, subit une attaque massive et alimente les tensions sur la souveraineté numérique : DeepSeek cristallise les nouveaux enjeux technologiques. À mesure que l’IA devient un levier stratégique, la ligne entre innovation et menace se fait plus mince. Qui dictera les règles du jeu ?

L’intelligence artificielle chinoise DeepSeek a provoqué un véritable séisme dans l’industrie technologique et les marchés financiers. En quelques jours, elle a entraîné une perte colossale de valeur boursière aux États-Unis, estimée à près de 1 000 milliards de dollars illustrant à la fois l’incroyable potentiel des IA avancées et les bouleversements qu’elles peuvent engendrer. En termes de coûts, DeepSeek a nécessité seulement une fraction des investissements généralement consacrés à des modèles d’envergure similaire. Pour les entreprises et les développeurs, cette accessibilité réduit considérablement les barrières à l’entrée, rendant possible l’intégration de l’IA sans infrastructure onéreuse.

L’IA sous attaque : un signal d’alarme

Cependant, DeepSeek est rapidement devenu la cible d’une attaque massive. Un assaut DDoS sophistiqué, combinant des techniques telles que le HTTP Flood et l’amplification NTP, a cherché à paralyser ses serveurs. La complexité de l’attaque suggère l’intervention d’un groupe organisé et bien financé, mettant en lumière les risques auxquels sont exposés les modèles d’IA, en particulier ceux en open source. Dans tous les cas, cet épisode souligne une réalité cruciale : plus l’IA s’intègre dans les infrastructures critiques – qu’il s’agisse de la santé, des services publics ou des marchés financiers – plus elle devient une cible privilégiée pour les cybercriminels.

Face à ces risques, la protection des modèles d’IA n’est plus une option mais une nécessité. L’escalade entre entreprises technologiques et cybercriminels met en évidence le besoin urgent de solutions avancées de gestion de l’exposition aux cyber risques basées sur IA, capable de détecter et d’atténuer ces menaces émergentes et d’anticiper les menaces futures. Lorsqu’elle est utilisée à bon escient, l’intelligence artificielle renforce considérablement la résilience des systèmes de sécurité, surpassant les avantages dont bénéficient les acteurs malveillants. De plus, les modèles open source, bien qu’ils offrent des opportunités de transparence et d’accessibilité, posent des défis en matière de gouvernance et de protection des données. Sans contrôles de sécurité stricts, ces modèles pourraient exposer des informations sensibles et être exploités à des fins malveillantes.

Vers une régulation et une gouvernance plus strictes ?

L’essor de DeepSeek relance les débats sur la souveraineté numérique et la sécurité des données. Alors que 70 % des entreprises ont déjà bloqué son accès, de nouveaux domaines liés à l’IA chinoise émergent pour contourner ces restrictions, créant un climat d’incertitude. Par ailleurs, des fuites de requêtes DeepSeek ont été retrouvées sur des bases de données non sécurisées, certaines étant directement transférées vers la Chine, soulevant des inquiétudes majeures sur la souveraineté des données.

Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant de voir des interdictions plus larges se mettre en place, à l’image des restrictions imposées à TikTok.

La course à l’IA ne se limite pas aux questions de cybersécurité. et à une guerre commerciale. Derrière ces avancées, c’est une rivalité mondiale qui se joue entre les grandes puissances technologiques. L’enjeu est devenu géopolitique. DeepSeek, aux côtés d’acteurs comme Alibaba et ByteDance, défie la domination américaine. Cette compétition pousse à une innovation effrénée, mais elle peut aussi inciter les entreprises à privilégier la rapidité au détriment de la sécurité et de l’éthique. Entre innovation et sécurité, la question centrale reste la même : comment s’assurer que l’IA de demain ne devienne pas une menace plutôt qu’un atout ? Les organisations doivent peser soigneusement les risques avant d’adopter de nouveaux modèles et plaider en faveur de normes de sécurité, de conformité et d’éthiques plus robustes avec leurs pairs et à l’échelle du secteur. S’il y a bien une leçon à tirer du triomphe de DeepSeek, c’est que l’argent seul ne génère pas les avancées majeures. S’il crée une illusion de progrès, les véritables acteurs du changement, contraints eux par des ressources limitées, seront obligés de penser différemment. Et l’histoire l’a prouvé à maintes reprises : les créatifs, ceux à qui on impose de travailler dans des limites, finissent par triompher. L’innovation se situe bien au-delà des simples investissements.

Par Andrew Grealy, Directeur d’Armis Labs.

