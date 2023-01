Surprise ! Pour la première fois depuis 29 ans, IBM n’est plus l’entreprise qui a déposé (et obtenu) le plus de brevets dans l’année. En 2022, c’est Samsung qui rafle la première place !

IBM ne s’en était pas caché. La nouvelle impulsion insufflée dès 2020 par son nouveau CEO, Arvind Krishna, visait à focaliser davantage IBM sur les besoins des entreprises et à rationaliser un peu plus sa R&D. Le constructeur expliquait récemment adopter une approche plus sélective du dépôt de brevet et rappelait que le nombre de brevets déposés « n’est qu’une mesure parmi d’autres de la capacité d’innovation d’une entreprise » d’autant que l’innovation ouverte a pris une place importante notamment en IA et en informatique quantique. Même si, selon les informations d’IBM, les propriétés intellectuelles du groupe ont rapporté 27 milliards de dollars depuis 1996.

Résultat, pour la première fois depuis 29 ans IBM ne figure plus sur la première marche du classement Patent 300 d’Harrity qui répertorie les 300 entreprises s’étant vu accorder le plus de brevets US dans l’année écoulée. En 2022, IBM a déposé 44% de brevets en moins qu’en 2021. Avec 4.743 brevets déposés en 2022, IBM cède sa première place à Samsung qui a déposé 8.513 !

C’est l’autre coréen phare, LG Corporation, qui s’installe sur la troisième place avec 4.580 brevets en 2022 devant les Japonais Toyota (3.056 brevets) et Canon (3.046 brevets).

Dans les leaders de l’IT, on retiendra la 7 ème place de Huawei (3.023 brevets) et la 10ème place de Qualcomm (2656 brevets). Suit ensuite un tir groupé avec Intel, Dell, Apple, Alphabet, Amazon, Micron et Microsoft qui occupent les places entre la 12ème et 18ème position.

On notera au passage qu’Apple a déposé 11% de brevets en moins en 2022 (ce qui est un peu surprenant alors que l’entreprise soigne particulièrement ses propriétés intellectuelles) et Microsoft affiche un « -25% » témoin, comme pour IBM, de la place croissante de l’innovation ouverte dans la firme dirigée par Satya Nadella.

Autre élément inquiétant, il faut aller chercher la 81ème place de Safran S.A. pour trouver une entreprise française dans ce classement !

