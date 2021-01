28 ans… Cela fait 28 ans qu’IBM règne au sommet du Top des entreprises américaines ayant obtenu le plus de brevets dans l’année !

Chaque année l’IFI Claims Patent Services publie un TOP 250 des entreprises ayant obtenu le plus grand nombre de brevets dans l’année écoulée aux USA. Pour la 28 ème année consécutive, IBM arrive en tête de ce palmarès.

L’entreprise a développé 9 130 brevets durant l’année 2020, un nombre en très légère baisse de 1%, preuve que la crise pandémique et les bouleversements internes engendrés par la réorganisation en cours ont peu affecté la capacité d’innovation du groupe. D’une manière générale, les 5 leaders de ce palmarès ont tous connu une baisse entre 1% et 9% du nombre de brevets déposés en cette année particulière marquée par le confinement des équipes.

Sur les 9 130 brevets obtenus par IBM, 2 300 tournent autour de l’Intelligence Artificielle et plus de 3 000 autour des technologies cloud et cloud hybride. Le reste des brevets porte essentiellement sur l’informatique quantique.

D’une manière générale, des chercheurs de 54 pays ont contribué à cette première place d’IBM, mais l’Inde est le deuxième contributeur derrière les US de ce succès.

Depuis 1920, IBM s’est vu attribuer plus de 150 000 brevets aux US.

Il est aussi à noter que le Top 5 n’a pas évolué en 2020. On retrouve Samsung en 2ème position, suivie de Canon, Microsoft, et Intel.

La plus forte progression est à mettre au profit de TSMC qui arrive en 6ème position avec 2 833 brevets déposés. Le fondeur – qui fabriquent la plupart des processeurs ARM du marché pour notamment Apple et Qualcomm ainsi que les processeurs d’AMD – ne cessent d’innover pour proposer des technologies de gravure de plus en plus fine. Il a pris une telle avance dans ce domaine qu’Intel envisage même désormais de faire appel à ses services pour fabriquer certains CPU alors qu’il a toujours pris soin de disposer de ses propres usines jusqu’ici. Mais l’avance de TSMC est telle, qu’aujourd’hui elle constitue un avantage indéniable pour les concurrents d’Intel.

On retiendra également qu’Apple figure en 8ème position, devant Huawei, Qualcomm, Amazon et Sony. Google figure en 17ème position.