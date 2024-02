Google DeepMind lance son nouveau modèle expérimental « Genie ». Ce modèle IA génératif est capable de générer des jeux vidéo de type « plateformers 2D » à partir de simples prompts…

La course entre les géants de l’IA part désormais dans de multiples directions. Il n’est plus question d’uniquement générer des textes, du code informatique ou des images mais aussi de générer de la musique, des vidéos voire même des jeux vidéos !

On savait depuis les expérimentations d’OpenAI, de DeepMind et de Microsoft Research qu’une IA pouvait jouer au jeu vidéo et même faire tomber des records à de vieux jeux comme ceux de la console Atari 2600.

Avec « Genie », la branche DeepMind de Google prouve que les IA peuvent aussi créer des jeux vidéos. Genie est une IA générative conversationnelle qui a été entraînée avec des heures et des heures de vidéos de jeux de plateforme 2D comme Rayman, Super Mario, Limbo, EarthWorm Jim, Megaman et bien d’autres… Plus de 200.000 heures de gameplay ont été utilisées pour entraîner l’IA.

A partir de prompts descriptifs mais aussi d’images et de croquis ont peut créer un nouveau jeu de plateformes à l’aide de Genie. Le modèle exploite les éléments fournis pour créer un univers ludique avec son personnage jouable, ses décors, ses obstacles et pièges, etc. Une simple image suffit pour lui permettre de générer tout un univers vidéo ludique dans le même style.

L’une des clés de Genie est que le modèle a été capable sans intervention humaine de comprendre ce qu’était un personnage jouable et les moyens de le contrôler.

La recherche derrière Genie va au-delà de l’univers du jeu vidéo. Selon Google, « Genie est une méthode générale qui peut être appliquée à une multitude de domaines sans nécessiter de connaissances supplémentaires. Genie est capable d’apprendre un espace d’action cohérent qui peut être adapté à l’entraînement d’agents généralistes incarnés ». Dit autrement, on pourrait utiliser Genie pour apprendre à un robot une action ou un mouvement par exemple.

Pour en savoir plus : 🧞 Genie: Generative Interactive Environments

