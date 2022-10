Tout comme Microsoft, les résultats d’Alphabet/Google pour le troisième trimestre 2022 (Q3-2022 ) montrent que, pour les GAFAM aussi c’est l’heure des restrictions…

Jusqu’ici l’enchainement des crises pandémiques, géopolitiques, sociales et économiques n’avait pas eu d’impact négatif sur les résultats des géants du numérique. Mais « l’abondance » à laquelle nous devons désormais tourner le dos impacte aussi les GAFAM.

Le groupe Alphabet, maison mère de Google, vient d’annoncer ses résultats du troisième trimestre 2022, des résultats plutôt décevants, quoique pas vraiment surprenants. Tout comme Microsoft, la valeur de l’action d’Alphabet a d’ailleurs immédiatement perdu 7% à la bourse américaine à l’annonce des résultats.

De façon assez logique, voire mathématique, la conjoncture économique difficile impacte les budgets publicitaires des entreprises et forcément les recettes publicitaires de Google dont c’est le cœur de métier.

Ainsi, les résultats du groupe au troisième trimestre sont inférieurs aux attentes des analystes : le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 69 milliards de dollars (soit 6% de croissance par rapport à l’an dernier) alors que le marché tablait sur 70,6 milliards de dollars.

Plus significatifs, les bénéfices ont chuté de 27% (par rapport à Q3 2021) et s’élèvent (quand même) à 13,9 milliards de dollars !

« Nous nous focalisons sur un ensemble clair de produits et Business, autour de la recherche et du cloud dopés à l’IA et de nouvelles façons de monétiser les courts métrages YouTube », explique Sundar Pichai, PDG de Google. « Nous nous attachons à la fois à investir de manière responsable sur le long terme et à être réactifs à l’environnement économique. »

Les équilibres du groupe Alphabet n’en demeurent pas moins inchangés : Google continue de représenter 90% des revenus du groupe, et la publicité constitue 89% des revenus de Google.

Dès lors, quand le marché publicitaire ralentit, l’impact se fait sentir sur tout le groupe Alphabet. Et la première victime de ce ralentissement, c’est YouTube dont les ventes publicitaires ont baissé de près de 2% par rapport à l’an dernier.

Google Cloud avec ses 6,9 milliards de revenus atteint désormais les 10% des revenus du groupe Alphabet, un CA en hausse de 38% par rapport à Q3-2021. Mais, attention, le cloud Google continue d’opérer de façon fortement déficitaire avec des pertes s’élevant à 699 millions de dollars pour ce trimestre ! Des pertes qui diminuent cependant chaque trimestre puisqu’elles s’élevaient à 858 millions de dollars au second trimestre 2022 et à 931 millions de dollars au premier trimestre.

Pour Sundar Pichai, il est essentiel de « continuer de réaligner nos ressources pour investir dans nos plus grandes opportunités de croissance ». Ces dernières semaines, le groupe a annoncé geler les embauches et a fermé son service de cloud gaming Stadia. Dans le même temps, il a acquis le spécialiste de la cybersécurité Mandiant pour 5,4 milliards de dollars.

