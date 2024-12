Le pic des cyberattaques atteint son apogée lors des fêtes, révélant l’échec des approches fragmentées face à une cybercriminalité industrialisée : La période doit inviter chaque chef d’entreprise à s’investir davantage dans la construction de la cybersécurité et chaque collaborateur à rester vigilent.

Alors que les consommateurs s’apprêtent à profiter des festivités de fin d’année, dans l’ombre, une autre réalité se joue. Les équipes de sécurité informatique se préparent à affronter ce qui s’apparente à leur « tempête parfaite » annuelle : une période où la frénésie des achats en ligne se combine à une intensification des incidents de cybersécurité et cyberattaques, créant un cocktail particulièrement explosif pour la sécurité numérique.

Six mois pour se relever d’une attaque : l’onde de choc invisible

La menace n’a jamais été aussi pressante. Une étude récente révèle une réalité glaçante : les entreprises mettent aujourd’hui plus de six mois à se remettre totalement d’un incident de cybersécurité. Six mois pendant lesquels leur réputation, leurs opérations et leur croissance sont fragilisées. C’est comme reconstruire une maison tout en continuant à y habiter – un exercice périlleux qui met à rude épreuve aussi bien les équipes que les systèmes.

Le paysage des menaces a radicalement évolué. Les attaquants ne se contentent plus de tactiques simplistes et opportunistes. Ils orchestrent désormais des campagnes sophistiquées, exploitant l’intelligence artificielle et l’automatisation pour multiplier leur impact. La cybercriminalité s’est professionnalisée, industrialisée, devenant une véritable économie parallèle qui prospère sur nos vulnérabilités.

Au-delà de la technologie : repenser notre approche de la sécurité

Face à cette nouvelle réalité, l’approche traditionnelle de la cybersécurité montre ses limites. Multiplier les solutions techniques ne suffit plus. C’est comme empiler les serrures sur une porte alors que les voleurs passent par les fenêtres. La résilience cyber exige aujourd’hui une refonte complète de notre façon de penser la sécurité.

L’efficacité réelle de la sécurité provient de la consolidation et de l’intégration, et non de la multiplication des outils. Alors que les organisations utilisent en moyenne huit solutions de sécurité – dont 37 % se chevauchent en termes de fonctionnalités – la voie à suivre n’est pas d’ajouter davantage d’outils, mais de construire une architecture de sécurité cohésive et intégrée qui élimine les failles tout en réduisant la complexité. Les organisations qui réussiront sont celles qui comprennent que la cybersécurité n’est pas une contrainte technique, mais un impératif stratégique qui détermine leur survie à long terme.

2025 : accepter la nouvelle normalité

À l’aube de 2025, nous devons accepter une vérité dérangeante : les incidents de cybersécurité ne sont plus des épisodes isolés mais une réalité quotidienne avec laquelle nous devons apprendre à coexister. La question n’est plus de savoir si nous serons attaqués, mais quand et comment nous nous relèverons.

La période des fêtes n’est qu’un miroir grossissant de ce nouveau paradigme. Elle nous rappelle que dans un monde où le numérique est devenu le système nerveux de notre économie, la sécurité ne peut plus être une réflexion après-coup. Elle doit être le fondement sur lequel nous construisons notre avenir numérique.

Par Marshall Erwin, CISO de Fastly

