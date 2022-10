C’est le grand feuilleton de la Tech de l’année. Elon Musk va-t-il oui ou non racheter Twitter ? Dans l’épisode du jour, la réponse à cette question serait finalement « oui »… À moins que…

C’est l’annonce surprise de la nuit. Finalement Elon Musk aurait précisé à Twitter sa volonté de racheter le réseau social au prix annoncé au départ à condition que Twitter retire sa plainte.

Petit retour en arrière… Le 26 avril dernier, on apprenait l’intention d’Elon Musk de racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Les deux parties étaient d’accord et l’opération devait se concrétiser rapidement. Sauf que les choses ont rapidement dégénéré. Finalement, en juillet dernier, Elon Musk retirait sa proposition d’acquisition. Raison officielle ? Twitter aurait refusé de communiquer au milliardaire les données nécessaires pour lui permettre d’évaluer par ses propres algorithmes le nombre de faux comptes. Officieusement, l’action du réseau social aurait tellement chuté que l’opération n’avait plus de sens aux yeux d’Elon Musk. Twitter réagissait dans la foulée en trainant le patron de Tesla et SpaceX devant les tribunaux pour rupture de contrat.

Et voilà que cette nuit on apprenait que les représentants du milliardaire américain avaient notifié par lettres les dirigeants de Twitter de son intension de poursuivre le rachat du réseau social selon les termes définis au départ dans l’accord d’avril 2022. À une condition toutefois : que Twitter retire toutes les procédures judiciaires menées à l’encontre d’Elon Musk.

Ce revirement de situation survient alors que le procès devait démarrer dans quelques jours, en l’occurrence le 17 octobre prochain.

Les raisons d’un tel revirement restent cependant obscures. Il est vrai que plusieurs messages rendus publics pendant l’enquête tendent à montrer que Elon Musk avait été refroidi dans ses ambitions par la dégradation du conflit ukrainien qui s’installait dans la durée. En outre, un Juge du Delaware a ordonné quelques heures avant le revirement d’Elon Musk, une investigation autour d’échanges d’emails entre le cercle de proches d’Elon Musk et un mystérieux informateur qui pourrait être l’ancien directeur sécurité du réseau social. Le retrait des poursuites permettrait ainsi au milliardaire d’éviter que ses emails privés continuent ainsi d’être épluchés et rendus publics lors des audiences.

Aux dernières nouvelles, la direction de Twitter serait favorable à un retour au deal d’origine et la situation devrait donc s’éclaircir à nouveau dans les prochains jours avec un nouvel accord.